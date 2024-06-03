Varınızı yoğunuzu buraya yatırın. Tuna Kaya: 2025'te köşeyi dönersiniz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Varınızı yoğunuzu buraya yatırın. Tuna Kaya: 2025'te köşeyi dönersiniz

Ünlü ekonomist Tuna Kaya, elindeki Türk lirasını nereye yatıracağını bilemeyenlere '2025 yılında köşeyi dönersiniz' diyerek bir öneri getirdi.

"Birikimini doları mı yoksa altına ya da faize mi yatırması gerektiğine karar veremeyenlere ünlü ekonomist Tuna Kaya'dan kaçırılmayacak bir öneri geldi.

Piyasalara yakından takip ederek altın dolar bitcoin ve emlak piyasasına ilişkin bilgiler paylaşan ünlü ekonomist Tuna Kaya son açıklamasında yatırımcıya net bir öneri verdi.

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Döviz kuru ve altın fiyatlarındaki değişkenliğe dikkat çeken Tuna Kaya, yatırımcılar seslenerek "Neyiniz varsa buna yatırın." dedi. Tarih de veren Tuna Kaya, parasını buna göre yönlendirenlerin köşeyi döneceğini belirtti.

2025 YILINDA İSTESENİZ DE ALAMAYACAKSINIZ

Daha önceki açıklamasında "Faizin cazibesini kapılıp evinizi satmayın" diyen Tuna Kaya, ev almak isteyenlerin 2025 yılına kadar almaları gerektiğini vurguladı. Ev kiralarında anormal yükselme olacağına dikkat çeken Tuna Kaya konut fiyatlarında da ciddi anlamda artış olacağını söyledi.

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"BİR YILDA KAZANACAĞINIZI BİR AYDA KAZANIRSINIZ"

Parasını faize koyanların bir yılda kazanacaklarını konut alanların bir ayda kazanacağını vurgulayan Tuna Kaya, bu dönemde ev satmanın çılgınlık olacağını, büyük yatırımcıların konuta ilgi göstermediğini, vatandaşların ise konut alacak güçte olmadığını belirtti.

2025 YILINA KADAR ALAN KÖŞEYİ DÖNECEK

Konut maliyetlerinin arttığına ve yeni konut inşaatlarının azaldığına dikkat çeken Tuna Kaya, önümüzdeki 3 yıl içinde büyük bir konut açığı oluşmasının beklendiğin söyledi. 2020-2022 yıllarındaki gibi konut fiyatlarında bir patlama olacağını belirten Tuna Kaya "Bu süreçte oturduğunuz evi satmak veya yatırım amaçlı aldığınız evi satmak son derece yanlış" diyerek ev almak isteyenlerin en geç 2025 yılının ilk çeyreğine kadar evlerini almalarını önerdi.

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Tuna Kaya, 2025 yılı ile birlikte satılık ev fiyatlarının katlanacağı için almanın zorlaşacağını, ev almayanların ise astronomik ev kiralarına maruz kalacağını belirtti.

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