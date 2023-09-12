Çarşaflı kadının sözleri güne damga vurdu. AKP'nin her şeyini açıkladı

Sokak röportajında Türkiye’nin ekonomik gidişatını yorumlayan ve AKP’nin her şeyini açıklayan çarşaflı kadının sözleri büyük alkış aldı. İşte o sözler.

KAYNAK: Haber Merkezi
Çarşaflı kadının sözleri güne damga vurdu. AKP'nin her şeyini açıkladı

Editör: Abdullah Keleş

Türk halkı derin bir ekonomik krizle mücadele ederken, hükümetin bu krize dair hamleleri süreci her seferinde daha da kötüye götürdü. Faizle mücadele adı altında birbirinin zıttı uygulamalar, yabancı para birimlerinin kurlarını tarihi rekor seviyelerine getirdi. Bu durum karşısında ses çıkarmayan vatandaşlar olduğu kadar artık isyan edenlere de çok sık rastlanıyor.

Sokak röportajında çarşaflı bir kadının isyanında söylediği sözler ise büyük alkış aldı. YouTube üzerinde yayınlanan sokak röportajında konuşan kadın AKP’nin yanlışlarını tek tek sıraladı.

Spikerin sorduğu, ‘‘Erdoğan gözümüzü 2053’e diktik dedi. Ne düşünüyorsunuz? 2053’te AKP’yi iktidarda görmek ister misiniz?’’ sorusuna;

‘‘Asla! Şu anda bile tahammül edemiyorum. Türkiye eskiden üreten bir ülkeydi. Her şeyiyle üreten bir ülkeydi. Bir ülkenin üretimi eksilirse, tüketmeye mahkum kalırsa, tükenir. Üretim, üretim, üretim! Çiftçi, tarım ve hayvancılık desteklenmediği sürece, üretim olmadığı sürece tüketeceğiz biz. Tükettiler bizi’’ ifadelerini kullanırken, ‘Neden üretemiyoruz peki?’ sorusuna ise,

‘‘Çiftçinin önüne geçiliyor. Çiftçi doğru dürüst destekleniyor mu? Çiftçi aldığı krediyi ödeyemiyor diye traktörünü alırsan o çiftçi nasıl tarlasına gidecek? Tarlasındaki ekini nasıl toplayacak da hasat edecek?’’ şeklinde yanıt verdi.

Sorulan faiz sorusu üzerine ise Erdoğan’ın geçmişteki sözlerini hatırlatan kadın, ‘‘Erdoğan ne dedi? ‘Faiz bir dünya gerçeğidir’ dedi. Böyle bir insanın sözüne daha ne kadar inanacak bu insanlar? Artık uyanmalarını bekliyoruz. Bir uyansınlar lütfen. Şöyle bir sallanıp kendilerine gelsinler.’’

İktidar değişirse her şey düzelir mi sorusunu da cevaplayan çarşaflı kadın, ‘‘her şey bir anda düzelmez. Çünkü bir anda bu hale gelmedik. Bir anda gelmedik. 20 yılda bozdukları artık 50 yılda mı düzeltilir 60 yılda mı bilemiyorum. Üretim arttıkça düzelecektir inşallah’’ ifadelerini kullandı.

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