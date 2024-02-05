Vay Montella vay! 48.5 milyon lirayı zevki için gözünü kırpmadan ödediği ortaya çıktı

A Milli Takımımız'ın başına 2023'ün Eylül ayında İtalyan teknik adam Vincenzo Montella getirilmişi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Montella, yıllık 1 milyon 800 bin Euro kazanıyor.

Montella ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İtalya'da lüks yaşamı ile dikkat çeken Montella, aynı yaşantısını Türkiye'ye de taşımayı kararlaştırmış.

Gazeteci Bülent Cankurt'un Sabah'taki yazısına göre; Montella, 'gelmiş geçmiş en hızlı SUV' unvanına sahip olan Ferrari'nin Purosangue modelini sipariş etti.

Yazıya göre araç 15 saniyede 250 km hıza ulaşıyor ve 309 km'nin üzerinde hız yapıyor.

Montella bu zevkgi için 1 milyon 470 bin Euro ödemiş. Yani bugünkü kurla 48.5 milyon lira.

Cankurt, yazısının sonunda da şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımımız ile yıllık 1 milyon 800 bin Euro'ya anlaştığı söylenen Montella, demek ki, bir yıl yeni otomobiline çalışacak. Bu arada, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak milli takımımızı da kendisi gibi uçurur inşallah."