Akıntının kenara attığı 3 isim denizi olmayan Kayseri'de buluştu. Kenara atılanlar kulübü toplantısı gibi

Kaynak: Haber Merkezi
Akıntının kenara attığı 3 isim denizi olmayan Kayseri'de buluştu. Kenara atılanlar kulübü toplantısı gibi
TFF Başkanı Büyükekşi, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Kayseri'de bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve Kayserispor Başkanı Ali Çamlı Kayseri'de buluştu.

ESKİ BAKAN NEBATİ DE YER ALDI
Ziyarette bulunanlar arasında, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de yer aldı.

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KAHVELER İÇİLDİ, SOHBET EDİLDİ
TFF Başkanı Büyükekşi'nin yaptığı esnaf ziyaretinde bir araya gelen isimler, kahve içerek sohbet etti.

NUREDDİN NEBATİ
Nureddin Nebati, Lütfi Elvan'ın görevinden istifa etmesi üzerine 2 Aralık 2021'de hazine ve maliye bakanı olarak atandı.

4 Haziran 2023’te görevini Mehmet Şimşek'e teslim etti.

Şu anda AKP Mersin Milletvekilliği yapmaktadır.

HULUSİ AKAR
Hulusi Akar, 10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Millî Savunma Bakanı olarak atandı.

5 Haziran 2023'te görevini Yaşar Güler'e devretti.

Şu anda AK Parti Kayseri Milletvekilliği yapmaktadır.

Nebati ve Akar'a son kabinede görev verilmedi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin bazı kulüpler tarafından istifası istenmişti.

Ayrıca alınan bazı kararlardan dolayı taraftarlardan tepki toplamıştı.

Özellikle Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa rezaleti, taraftarları kızdırmıştı.

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