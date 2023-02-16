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Deprem sonrası tabakların bile devrilmediği binanın sırrını açıkladı. O müteahhit konuştu

Kahramanmaraş'taki büyük depremler sonrası çevresinde bulunan binanlar yıkılırken hasar bile almayan ve içinde bulunan züccaciye dükkanındaki 'bir tabağın bile kırılmaması' ile gündeme gelen binanın müteahhidi açıklamalarda bulundu. Yapılan projeye uyduklarını söylene müteahhit Akın Öncül “Bir inşaatın en önemlisi kaba inşaatıdır. Mobilyayı duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Kirişi, kolonu, perdeyi değiştiremezsiniz. Deprem değil bina öldürüyor” dedi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 17:06
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Vitrindeki tabak çatal kaşıkların bile yerinden oynamadığı binanın sırrını açıkladı

Deprem sonrası tabakların bile devrilmediği binanın sırrını açıkladı. O müteahhit konuştu
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde de alt katında züccaciye dükkanı olan ve hiçbir hasar almayan binanın müteahhidi Akın Öncül, telefonla bağlandığı CNN Türk canlı yayınında konuştu.

O MÜTEAHHİD KONUŞTU

Ülkeye baş sağlığı dileyen Akın Öncül, “Biz projeye uyduk. Elimizden geldiğince tüm ekibimizle kontak kurarak işin başında durarak, imalatımızı yapımımızı sürdürdük. Maalesef o binanın karşısında bir bina yıkıldı. Orası Kahramanmaraş'ın üst bölgeleri değil. Biz firma olarak Kahramanmaraş'ta faaliyetimizi sürdürüyoruz. Çok şükür ağır hasarlı bir binamız olmadı” dedi.

BİNANIN SIRRINI AÇIKLADI

Öncül, yapılması gerekeni yaptıklarını söyleyerek, inşaatın bir ekip işi olduğunu belirtti. “Bize destek olan herkese teşekkür etmeliyim. Bu iş bizim inşaat mühendisi, mimarla birlikte çalıştığımız ortak bir şekilde hareket ediyoruz” diyen Öncül, 2014 yılında yapı denetim sistemi başladığını ve bir binanın en önemli kısmının kaba inşaatı olduğunu kaydederek şunları dile getirdi:

BİR İNŞAATIN EN ÖNEMLİSİ KABA İNŞAATIDIR

“Bundan önce de biz kendimiz yaptırıyorduk. Demir ya da beton aldığımız firmada sıkıntı çıkarsa ona göre önlemimizi alıyorduk. Bu komple bir ekip işi. İnşaatta çok kalem var ama ana olarak 50 kalem var hepsini tek tek kontrol ediyorduk. Bir inşaatın en önemlisi kaba inşaatıdır. Mobilyayı duvar kağıdını değiştirebilirsiniz. Kirişi, kolonu, perdeyi değiştiremezsiniz. İnsanlar için en önemlisi kaba inşaat. Bir kirişin kolonun perdenin büyüklüğünü donatısını değiştirme şansınız yok. Burada yüzde 5'ten fazla oynayacağını düşünmüyorum. En önemlisi kaba iskele. Acımız büyük. Tüm milletimizin, devletimizin başı sağ olsun. İnşallah herkes kuralına göre yapar. Deprem değil bina öldürüyor.”

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