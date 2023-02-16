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Yeni binalar kağıt gibi yerle bir olurken 1800 yıllık köprü depremde ayakta kaldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Roma dönemine ait Cendere Köprüsü, Kahramanmaraş depremine rağmen yıkılmadı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 09:28
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1800 yıllık Cendere Köprüsü depremde yıkılmadı

Yeni binalar kağıt gibi yerle bir olurken 1800 yıllık köprü depremde ayakta kaldı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinin sınırlarında bulunan Roma İmparatoru Septimius Severius (M.S 192-211) zamanında 16. Lejyon tarafından Cendere Çayı üzerine inşa edilen tarihi köprü tüm Türkiye'yi etkileyen Kahramanmaraş depreminde ayakta kalmayı başaran tarihi eserlerden biri olarak tarihe geçti.

Yeni yapılan binaların kağıt gibi yerle bir olmasının yanında yüzyıllardır ayakta kalan ve 92 büyük blok kesme taştan yapılan, 120 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğinde, iki kaya üzerine oturtulmuş, harç kullanılmadan yapılan tarihi köprünün ayaktaki hali dikkati çekti.

İŞTE TARİHİ CENDERE KÖPRÜSÜNÜN DEPREMDEN SONRAKİ HALİ

DAHA YENİ İNŞA EDİLEN 12 KATLI RÖNESANS REZİDANS YERLE BİR OLMUŞTU

Deprem Hatay'da da büyük yıkıma neden oldu. Kentteki yıkılan yerlerden biri de İnönü Bulvarında bulunan 12 katlı, 250 dairelik Rönesans Rezidans'tı. Vatandaşlar kağıt gibi katlanan binada göçüğün altında en az 800 kişinin olabileceğini söylemişti.

CENDERE KÖPRÜSÜNÜN TARİHİ

Adıyaman’a 55 km mesafede, bugün Eskikale olarak bilinen bir antik yerleşim bölgesinde bulunan Cendere Kalesi Kahta ve Sincik’i birbirine bağlaması ile biliniyor. Romalıların yaptığı 2. en geniş kemerli köprü olarak kayıtlara geçen köprüde her biri 10 ton ağırlığında 92 kayadan oluşuyor.

Köprünün üstündeki Latince bir kitabeden anlaşıldığına göre Roma İmparatoru Septimius Severus, karısı ve oğulları adına yaptırılmıştır. Orijinalinde 4 korint sütun bulunduğu Kahta tarafındaki ikisinin Septimius Severus ve eşine, Sincik tarafındaki ikisinin ise oğullarına adandığı biliniyor. Ancak oğullardan Geta’ya ait olan sütun, onu öldüren ve kardeşine ait her şeyi yok etmek isteyen Caracalla adlı kardeş tarafından yıktırılmış.

Köprü 1997’de bakımdan geçmiş ve üzerinden 5 ton ağırlığa kadar olan taşıtların geçmesine izin veriliyordu. Yeni köprü yapıldığından araç geçişi tamamen yasaktır. 500 metre doğusuna yeni bir köprü daha yapılmıştır.

 

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