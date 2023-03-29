29 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Vivo'lardaki depolama sorunu ortadan kalkıyor. Kullanıcılar için müjde

Uygun fiyatlı olarak tanıtılan Vivo'nun yeni cihazı Vivo Y35 için depolama sorunu yaşanıyordu. Kullanıcıların şikayetini dikkate alan teknoloji şirketi olaya el attı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 07:03
Takip Et

Vivo Y35'lerdeki depolama alanı sorunu kalkıyor

Vivo'lardaki depolama sorunu ortadan kalkıyor. Kullanıcılar için müjde
+
Aa
-

Uygun fiyatlara satışa sunulan her cihazda belli başlı sorunlar yer alıyor. İşletim sistemi 64GB bir akıllı telefon pek çok kullanıcıya sorun çıkarması ile bilinir. Ancak Vivo bu konu hakkında kesin bir karar aldığını açıkladı. Artık işletim sistemi sorununu çözüyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Vivo’nun akıllı telefonu Y35, geniş hafızası ve depolama alanıyla tüm uygulama ve videoları rahatlıkla indirilebilecek, oyunların hızlı ve kesintisiz oynanabileceği bir hale bürünüyor.

Güçlü Snapdragon 680 SoC işlemcisiyle kullanıcılara yüksek performans sunan Y35’in 1592 TV dizisi bölümüne eşdeğer 256 GB depolama alanı ile fotoğrafları güvenli şekilde saklatmayı hedefliyor.

VİVO Y35'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

VİVO Y35 FİYATI

Cihaza TWS2E akıllı kulaklığa ve 1.799 TL değerinde fiyat belirlendi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
1
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
2
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
3
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
4
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
5
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Kenan Doğulu'dan AKP'ye TOGG tepkisi. Çok şaşkınım
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
6
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
7
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿Adana’da gece bastıran sağanak yağış yolları göle çevirdi
﻿ Kaçak sigara imalathanelerine baskın
﻿ Kaçak sigara imalathanelerine baskın
﻿ Kaçak sigara imalathanelerine baskın
﻿Yağ deposu küle döndü
﻿Yağ deposu küle döndü
﻿Yağ deposu küle döndü
﻿Yayaya işçi servisi çarptı. Durumu kritik
﻿Yayaya işçi servisi çarptı. Durumu kritik
﻿Yayaya işçi servisi çarptı. Durumu kritik
﻿Mart ayının sonunda o ilimize kar yağdı
﻿Mart ayının sonunda o ilimize kar yağdı
﻿Mart ayının sonunda o ilimize kar yağdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.