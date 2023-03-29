Vivo'lardaki depolama sorunu ortadan kalkıyor. Kullanıcılar için müjde

Uygun fiyatlara satışa sunulan her cihazda belli başlı sorunlar yer alıyor. İşletim sistemi 64GB bir akıllı telefon pek çok kullanıcıya sorun çıkarması ile bilinir. Ancak Vivo bu konu hakkında kesin bir karar aldığını açıkladı. Artık işletim sistemi sorununu çözüyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Vivo’nun akıllı telefonu Y35, geniş hafızası ve depolama alanıyla tüm uygulama ve videoları rahatlıkla indirilebilecek, oyunların hızlı ve kesintisiz oynanabileceği bir hale bürünüyor.

Güçlü Snapdragon 680 SoC işlemcisiyle kullanıcılara yüksek performans sunan Y35’in 1592 TV dizisi bölümüne eşdeğer 256 GB depolama alanı ile fotoğrafları güvenli şekilde saklatmayı hedefliyor.

VİVO Y35'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

VİVO Y35 FİYATI

Cihaza TWS2E akıllı kulaklığa ve 1.799 TL değerinde fiyat belirlendi.