Hatayspor sahasında siftah yaptı

Yeni Hatay Stadyumu'ndaki mücadelenin ilk 45 dakikası golsüz sona erdi.

Karşılaşmada eşitliği bozan taraf ev sahibi takım oldu. Hatayspor Burak Öksüz'ün 72. dakikasında kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Böylece Hatayspor ligde ilk kez maçların ikinci yarısında gol atma başarısı gösterdi.



Kalan bölümde başka gol sesi çıkmayınca Atakaş Hatayspor rakibini tek golle mağlup etti ve iç sahada ilk kez kazandı.



Geçtiğimiz hafta Sivasspor galibiyetiyle ilk 3 puanını alan Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor, üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Francesco Farioli'nin ekibi ise son 3 haftada 1 puan toplayabildi.