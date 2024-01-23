Volkan Demirel isyan etti: Gökten taş yağsa başımıza düşecek

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Volkan Demirel isyan etti: Gökten taş yağsa başımıza düşecek
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Alanyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından çarpıcı sözler sarf etti.

Son dakikalarda yediği penaltı golüyle Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuşan Volkan Demirel şanssızlıktan yakındı.
Volkan Demirel, "Gökten taş yağsa başımıza düşecek! Maç öncesi Maksimovic dizinin arkasında kist gibi bir şey belirdi. Dün akşam Ömer Faruk apandisit ameliyatı oldu. Takımın üstünde de bir şey var ama inşallah buradan aydınlığa doğru gideceğiz, sıkıntı yok" ifadesini kullandı.
"Benim de imkanlarım bu" diyen Volkan Demirel sözlerini şöyle tamamladı: "Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir çok sorunla uğraşıyoruz. Ama hiçbir zaman bunların arkasına sığınmadık. Bütün sorumluluk bana aittir. Bizim hedefimiz ligde kalabilmekti. Biz bu sene bunu başarmaya çalışacağız. Ama ilk 8 hafta aldığımız sonuçlardan sonra "Hatayspor ne iyi takım" denildi. Genç takım olduğumuz için sezona iyi bir giriş yaptık. İnşallah ikinci dönem transferi açabilirsek, kafamızı tesis gibi bir yere sokabilirsek daha iyi bir Hatayspor izlettireceğiz."

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