Volkswagen’in en ucuz otomobili açıklandı. 2023 zamlı liste

Yeni yı ve yaşanan çip krizinin ardından otomotiv pazarı zirve yaptı. Birçok otomobil markası zamlı fiyat listesini açıkladı.

Volkswagen’in de fiyat listesi belli oldu. Volkswagen Polo ne durumda?...

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Volkswagen Polo; ülkemizde iki motor seçeneğiyle satışta. 1.0 80 PS Manuel; adından da anlaşılacağı gibi 80 beygir güç ve 93 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımana sahip silindirli benzinli motorun ortalama yakıt tüketimi 4,5 ila 5,1 litre aralığında.

İkinci motor seçeneği ise 1.0 TSI 95 PS. 7 ileri DSG ve 5 ileri manuel şanzımanla gelen motor; 95 PS güç ve 175 nm tork üretebiliyor. Aynı zamanda ortalama 4,4 ila 5,1 aralığında yakıt tüketimine sahip.

İkinci motor seçeneği ise 1.0 TSI 95 PS. 7 ileri DSG ve 5 ileri manuel şanzımanla gelen motor; 95 PS güç ve 175 nm tork üretebiliyor. Aynı zamanda ortalama 4,4 ila 5,1 aralığında yakıt tüketimine sahip.

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