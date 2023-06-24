Putin’in darbe girişimini önlemek için verdiği vaatler ortaya çıktı. Wagner Moskova’ya yürüyüşünü durdurdu

Lukaşenko’nun basın servisi, bir gün süren müzakereler sonucunda durumu çözmek için bir taslak üzerinde mutabık kalındığını bildirdi. Bu taslakta Wagner güçlerine güvenlik garantisi verilmesinin yanı sıra gerilimi azaltmak için yapılacak diğer hamleler de yer alıyor.

Belarus Devlet Başkanlığı’nın açıklamasından sonra Wagner lideri Prigojin, askerlerinin yürüyüşünü bitireceklerini, geri çekileceklerini ifade etti.

Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova ise sosyal medya hesabından Wagner askerlerinin yürüyüşünü bırakması karşılığında güvenlik garantisi alındığını aktardı.

VAATLER ORTAYA ÇIKTI

Gülsüm Khalilova mesajında “Prigozhin'e Moskova'ya gitme fikrinden vazgeçmesi teklif edildi ve bunun için Wagner askerlerine güvenlik garantileri teklif ettiler. Ayrıca Shoigu ve Gerasimov ile sorunu çözme sözü verdiler.” dedi.

Khalilova ayrıca "Prigozhin aleyhindeki tüm suçlamalar ve ceza davaları kapatılması öngörülüyor" dedi.