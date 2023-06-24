Kremlin'den Wagner'in çekilme kararı sonrası ilk açıklama: Prigojin Belarus'a yerleşecek, hakkındaki ceza davası geri çekilecek

Reuters’ın aktardığına göre, Rus paralı asker grubu Wagner’e bağlı savaşçıların çekilmeye başlamasının ardından Kremlin, Prigojin’in Belarus'a yerleşeceğini ve hakkındaki ceza davasının da geri çekileceğini açıkladı.

Kremlin'den Wagner'in çekilme kararı sonrası ilk açıklama: Prigojin Belarus'a yerleşecek, hakkındaki ceza davası geri çekilecek

Rus paralı asker grubu Wagner’in sahibi ve lideri Yevgeniy Prigojin'in, dün gece Ukrayna'da savaşan paralı askerle başlattığı "adalet yürüyüşü"nün ardından Rusya'da yaşanan gerilimde anlaşma sağlandı.

Reuters’ın aktardığına göre, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun arabuluculuğu ile sağlanan anlaşmanın ardından Kremlin’den ilk açıklama geldi.

Kremin Sözcüsü Peskov, Prigojin Belarus'a yerleşeceğini ve hakkındaki ceza davasının da geri çekileceğini açıkladı.

Peskov'un ilk açıklamaları şöyle:

- Prigojin Belarus'a yerleşecek. Şu an nerede olduğunu bilmiyoruz.

- Kan dökmemek insanları cezalandırmaktan daha önemli.

- Prigojin hakkındaki ceza davası geri çekilecek.

- İlerlemeye katılan askerler hakkında yasal işlem yapılmayacak.

RUSYA'DA WAGNER KRİZİNİN TIRMANIŞI

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Wagner savaşçılarının Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı.

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