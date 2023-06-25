Wagner'in patronu Prigojin Rostov'dan ayrıldı. Belarus’a yerleşeceği duyurulmuştu

Rusya'da ‘adalet yürüyüşü’ sonlandıran paralı asker grubu Wagner'in Belarus'a yerleşeceği açıklanan lideri Prigojin, anlaşmanın ardından hareketin merkezi Rostov'dan ayrıldı.

Wagner'in patronu Prigojin Rostov'dan ayrıldı. Belarus’a yerleşeceği duyurulmuştu

Rusya paralı asker grrubu Wagner'in başlattığı ‘adalet yürüyüşü’nün ardından sağlanan anlaşma yeni bir aşamaya geçti.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Prigojin'in Belarus’a yerleşeceğini ve hakkında açılan ceza davasının da kapanacağını duyurdu.

Reuters haber ajansı, Prigojin'in Rostov'daki bir askeri karargahtan çıkarken çekilen fotoğraflarını yayınladı.

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Rusya'nın güneyindeki Rostov, Wagner'in "silahlı isyanının" merkezindeydi. Wagner'in paralı askerleri ilk olarak Rostov'a girip bazı noktaları ele geçirmişti.

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