Wagner'in saldırdığı helikopter füzelerden böyle kurtuldu

Editör: Sami GÜREL

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında aktif rol üstlenen Rus paralı asker grubu Wagner ile Rus ordusunun yöneticileri arasında ipler koptu.

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigozhin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, "Binlerce Rus askerinin hayatını mahveden ve adamlarımızı yok edenler cezalandırılacak" dedi.

Yevgeny Prigozhin, bunun bir darbe girişimi olmadığını söylerken, Rus paralı asker Wagner milisleri, Voronezh şehri yakınlarında Rus ordusuna ait bir Ka-52 helikopterini hedef aldı.

Rus paralı asker Wagner milislerinin fırlattığı füzeye helikopter pilotu güdümlü füze aldatıcısı olarak bilinen Cheff fişeği fırlatıyor.

Füze fişeği takibe alırken, helikopter pilotu da saldırıdan kurtulur kurtulmaz hedef olarak belirlediği noktaya füzesini fırlatıyor. O anları kameraya alan Rus paralı asker Wagner milislerinin füzenin yanlarına yönelmesi üzerine bağırması dikkat çekiyor.