Moskova’dan ilk görüntü geldi. Wagner’in ilerliyor

Wagner’in hızla ilerlediği Moskova’dan son görüntüler paylaşıldı. Otoyollarda Rus askerlerinin zırhlı personel araçları ve makineli tüfekli askerlerin bulunduğu kontrol noktaları olduğu görüldü.

Moskova’dan ilk görüntü geldi. Wagner’in ilerliyor

Ruslar, Moskova girişlerinde yaşananlara dair videoları sosyal medyada paylaşıyor.

Wagner güçlerinin tankları Moskova'ya doğru ilerlerken otoyol bölümlerinde, Rus askerlerinin zırhlı personel araçları ve makineli tüfekli askerlerin bulunduğu kontrol noktaları olduğu görüldü.

Voronej’den video paylaşan Wagner askeri ise Moskova’ya ilerlediklerini kaydetti:

Voronej bölgesinde bulunuyoruz. Halihazırda 3 helikopter düşürdük. Yoğun çatışmadayız. Buradan Moskova’ya ilerleyeceğiz. Rus ordusunu bize direnmememe çağırıyoruz.

Rus Polis güçleri ise Wagner'e karşı savaşmayacaklarını söyledi.

Moskova da Wagner'in işgal ettiği bölgelerde interneti kesiyor.

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