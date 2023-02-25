Washington Post: Antik Türk kenti depremlerden sonra yok oldu

ABD gazetesi Washington Post deprem felaketinden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki yıkımı yazdı.

Antik Türk kenti depremlerden sonra yok oldu" başlıklı haberde, Roma, Bizans ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklara ev sahipliği yapan ilçenin "tanınmaz" hale geldiği kaydedildi.

Independent Türkçe'nin Washington Post'a dayandırdığı haberinde, depremlerden etkilenen Hatay'ın Antakya ilçesindeki yıkıma yer verildi. Antakya'daki Kurtuluş Sokağı'nın tarihte gece aydınlatmasına sahip ilk yer olduğu vurgulanarak, buradaki dini yapıların da yerle bir olduğu yazıldı.

"Antakya hayalet şehre döndü" ifadeleriyle başlayan haberde, Kurtuluş Sokağı'nın sonunda yer alan ve Anadolu'nun en eski camilerinden Habib-i Neccar'ın harabeye döndüğü aktarıldı.

“ANTAKYA BİTTİ”

Onun karşısındaki Hıristiyanlık tarihinin eski ibadethanelerinden Aziz Petrus Kilisesi'nin de ağır hasar aldığı belirtildi. WP, haberinde Türkçe "Antakya bitti" ifadelerine de yer verdi. Yazıda, yıkıntılar arasında yağmaları önlemek amacıyla askerlerin nöbet tuttuğuna da dikkat çekildi.

Washington Post’un konuştuğu vatandaşlardan müzik öğretmeni Veli Bağı, "Burası çok güzel bir yerdi" dedi.

Eşi Yeşim'le müzik dükkanı işlettiklerini söyleyen Veli, taşındıkları yeni binanın depremde yerle bir olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mahallede çoğu bina yeniydi. Her şey mükemmel olacaktı, her şeyin güzel olması gerekiyordu."

Veli, dükkanlarının yıkıldığını ve eşiyle birlikte ailelerinin yaşadığı Adana'ya gideceklerini belirtti