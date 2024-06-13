Ahmet Çakar parayı buldu

Kaynak: Sansürsüz Futbol
Ahmet Çakar parayı buldu

Beyaz Futbol'a geri dönen Ahmet Çakar çarpıcı açıklamalarda bulundu.

13 yıldır yorumculuk yaptığı Beyaz Futbol'dan önce ayrılacağını açıklayan ardından da kararından vazgeçen Ahmet Çakar perde arkasında yaşananları açıkladı.

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SORUN ÇÖZÜLDÜ

Ahmet Çakar, Beyaz TV kanalındaki bazı idareciler ile hitabet konusunda problemler yaşadığını ancak bu sorunları çözdüklerini söyledi.

"SİNAN ENGİN YÜZDEN 90 KALACAK"

Sinan Engin hariç herkesin kanal ile anlaştığını belirten Ahmet Çakar Engin'in de önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceğini ve yüzde 90 ihtimalle programda kalacağını ifade etti.

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"PARA PEŞİNDE KOŞMADIM"

Ahmet Çakar anlaşmanın maddi boyutundan dolayı çok mutlu olduğunu belirtirken hiçbir zaman para peşinde koşmadığını da özellikle belirtti.

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