Sergen Yalçın Beşiktaş tarafından ciddiye alınmadı

Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran ve daha sonrasında ayrılan Sergen Yalçın, şampiyonluklar yaşadığı eski takımı Beşiktaş ile ilgili çarpıcı sözler söyledi.

Kafa Sports'a konuşan Sergen Yalçın, "Beşiktaş'tan somut bir teklif geldi mi" sorusuna, "Hüseyin Yücel arıyor 'Görüşelim' diyor, Hasan abi arıyor... Ben 'Hasan Abi' diyorum, samimiyiz. Aynı sitede oturuyoruz. Hasan abi beni aradı, 'Sana bir şey danışacağım. İki teknik direktör adayı var, onlarla görüşeceğim' dedi. Ben de bana isim sorulacak, danışılacak sandım. Kim olduğunu sordum, 'Senle ve Nuri Şahin'le görüşeceğim' dedi." cevabını verdi.

''DAHA CİDDİYE ALINMAMIZI BEKLERDİM''

Daha fazla ciddiye alınmayı beklediğini ifade eden Yalçın, "Bizimle görüşülecek, biz sunum yapacağız. Sonra da bir tercih yapılacakmış. Ben daha ciddiye alınmamızı beklerdim, daha saygı duyulmasını beklerdim. Sonrasında 'Abi konuyu uzatmaya gerek yok. Ben böyle konuşmalar yapmaya alışkın değilim. Çalışacaksam inanacağım, başarılı olabileceğim bir yerde çalışmak isterim' dedim ve teşekkür ettim" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın son olarak üzüldüğü noktayı belirtti ve "Teklif de zaten çok teklif gibi değildi, samimi bir konuşma gibiydi. Belki de samimiyetimize güvenerek böyle konuştu ama ben bu konuşmaya üzüldüm" diyerek konuşmasını noktaladı.