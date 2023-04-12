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WhatsApp'ta artık hiçbir mesaj ve fotoğraf silinmeyecek. 'Her şeyim silindi' dönemi sona eriyor

WhatsApp tüm kullanıcıların "mesajlarım ve fotoğraflarımın hepsi silindi" sorununa çözüm üretmek için güncelleme yaptı.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 06:59
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WhatsApp'ta artık hiçbir içerik silinmeyecek

WhatsApp'ta artık hiçbir mesaj ve fotoğraf silinmeyecek. 'Her şeyim silindi' dönemi sona eriyor
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Dünya genelinde milyarlarca insan tarafından kullanılan WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalıştığını açıkladı.

WhatsApp, atılan mesajların ve fotoğrafların bir anda konuşulan kişi tarafından silinmesi korkusunu ortadan kaldırmak için kullanıcıların mesajlarını ve medyalarını bulutta yedeklemelerine olanak tanıyan bir özellik geliştiriyor.

BULUT DEPOLAMADAN HERKES MEMNUN OLMAYABİLİR

Bu yeni özellik, kullanıcıların mesajlarını, fotoğraflarını, videolarını, belgelerini ve diğer tüm medyalarını yedekleyerek, kaybetme riski olmadan depolamalarına olanak tanıyacak.

Gizliliği önemseyen kişiler silinebilen mesaj ve fotoğrafların gitmemesi konusunda tartışmalar yaratırken WhatsApp’ın bu konuda ne yapacağı, nasıl bir karar alacağı şu an için belli değil.

Kullanıcıların verilerini yanlışlıkla silme veya telefonlarını değiştirdiklerinde tüm verilerini kaybetme durumunda da içerikleri istedikleri zaman geri yükleyebilecekler.

WhatsApp’ın bulut tabanlı yedekleme özelliği, her kullanıcının Google Drive veya Apple iCloud hesabına yedekleme yapmasını sağlayacak.

VERİLER ARTIK OTOMATİK YEDEKLENECEK

Bu özellik, kullanıcılara daha fazla depolama alanı ve güvenliği sağlarken, diğer yandan verilerin yedeklemelerini artık otomatik olarak yapılabiliyor. Kullanıcıların bu özelliği manuel olarak da kullanabileceği de gelen bilgiler arasında diyebiliriz.

Ayrıca kullanıcıların WhatsApp verilerini yedeklemek için daha önce Google Drive veya iCloud hesabı açmış olmaları gerekiyor. Yani bu hesaplar olmadan yedekleme özelliğinin kullanılması mümkün değil. Söz konusu uygulamanın bulut tabanlı yedekleme özelliği, birkaç hafta içinde kullanıcılara sunulacak. Bu güncelleme ile birlikte WhatsApp kullanıcıları mesajlarını, medyalarını ve diğer verilerini güvenli bir şekilde yedekleyebilecekler.

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