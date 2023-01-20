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WhatsApp’a dev ceza

WhatsApp’a verileri ihlal ettiği gerekçesiyle 5.5 milyon euro para cezası verildi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 10:07
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WhatsApp’a 5.5 milyon euro para cezası

WhatsApp’a dev ceza
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İHA’da yer alan bilgilere göre, İrlanda'daki Veri Koruma Komisyonu (DPC), ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'ya ait sosyal medya platformu Whatsapp'a Avrupa Birliği (AB) gizlilik kurallarını ihlal ettiği için para cezası verdi.

KİŞİSEL VERİLERİ İHLAL

Komisyon, kullanıcıları kişisel verilerinin, "hizmet iyileştirmeleri ve güvenlik" sağlamak için kullanılmasına izin vermeye zorladığı gerekçesiyle sohbet uygulaması Whatsapp'a 5.5 milyon euro para cezası verdi. Komisyon ayrıca, Whatsapp davasıyla ilgili olarak şirketin veri işleme çalışmalarını 6 ay içerisinde AB gizlilik kurallarına uygun hale getirmesi talimatını da verdi.

TEMYİZ MAHKEMESİ'NE BAŞVURULACAK

Whatsapp yetkilileri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, haksız verilen kararın Temyiz Mahkemesi'ne taşınacağı belirtilirken, "Uygulamanın çalışma şeklinin, hem teknik hem de yasal olarak uyumlu olduğuna inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

CEZA YAĞDIRMIŞTI

Eylül 2022'de DPC, ABD merkezli teknoloji şirketi Meta'ya ait sosyal medya platformu Instagram'a Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ni (GDPR) ihlal ettiği gerekçesiyle 405 milyon euro tutarında para cezası vermişti. İddialara göre, Instagram'ın çocukların e-posta adreslerini ve telefon numaralarını yayınlaması da dahil olmak üzere, çocukların gizliliğini ihlal ettiği öne sürülmüştü. İrlanda Veri Koruma Komisyonu'ndan bir sözcü tarafından yapılan açıklamada, "Nihai kararımızı geçen cuma günü aldık ve bu 405 milyon euroluk bir para cezasını içeriyor" denilmişti.

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