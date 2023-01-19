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Instagram veya WhatsApp’tan gelen bu mesajları sakın açmayın

Instagtram ve WhatsApp’ta hesaplara gelen “Hesabınız kapatılacak” gibi mesajları açmayın uyarısı geldi.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 16:06
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Bu mesajları sakın açmayın. Instagram ve WhatsApp'a dikkat

Instagram veya WhatsApp’tan gelen bu mesajları sakın açmayın
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Sosyal medyada dolandırıcıların yeni yöntemleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Instagram ve WhatsApp başta olmak üzere sosyal medya platformlarındaki hesaplarınıza gelen bu mesajları sakın açmayın.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Instagram DM üzerinden hedef kullanıcıya bir mesaj gönderilir, telif hakkı ya da platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile hesabının 24 ila 48 saat içerisinde kapatılacağı söylenir. Bu tür mesajların altında her zaman bir de link olur ve hedef kullanıcının tedirgin edilerek bu linke tıklaması için ortam hazırlanır.

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI DM ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇMEZ

Bu noktada belirtmek istediğimiz tek şey, sosyal medya platformları hiçbir zaman DM üzerinden kullanıcıyla iletişime geçmez.

Hedef kullanıcı bir kez bu tuzağa düştüğünde, yani linke tıkladığında maalesef dolandırıcılar hedeflerine ulaşmış olur. Dolandırıcılar bu noktada hedefin sosyal medya hesabını ele geçirir, ve hatta yapabilirlerse banka hesaplarını bile boşaltabilirler. Bunun dışında ele geçirilen hesap, diğer hesapları tuzağa düşürmek için de kullanılır.

“ONUN SAYESİNDE ŞU KADAR PARA KAZANDIM”

Dolandırıcıların bu noktada sıklıkla tercih ettiği yöntemlerinden biri de ”X adlı kişiye çok teşekkür ederim, onun sayesinde X TL para kazandım” gibi paylaşımlar olur. Genellikle bu paylaşımlarda binlerce TL para veya daha kötüsü hesabı ele geçirilen kullanıcının isminin ve diğer kişisel bilgilerinin yer aldığı sahte banka dekontlarının bir görüntüsü yer alır. Bu sayede söz konusu hesabın takipçilerine sahte bir güven duygusu aşılanır.

”PANDEMİ DESTEK BAŞVURUSU”

Geçen yıl ortaya çıkan birçok haberde kullanıcılara sosyal medya platformlarından sözde ”Pandemi Destek Başvurusu” için sahte formların yer aldığı linkler gönderildi. Bu mesajlar da maalesef yukarıda belirttiğimiz gibi daha önce hesapları çalınan, yani hedef kullanıcıyla bağlantılı olan hesaplardan gönderildi. Tuzağa düşerek bu linklere tıklayanların paraları çalındı.

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