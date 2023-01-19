WhatsApp’ta nasıl görünmez olunur? İşte o ipucu

WhatsApp, kısa süre önce bir güncelleme yayınlayarak uygulamaya yeni güncellemeler yapıldı. Gizlilik alanında görünmez olmak için de bir yenilik getiren WhatsApp, Son Görülme ve Çevrim içi bölümünden gerekli ayarları yaparak kalıcı bir şekilde görünmez olmayı sağladı.

WHATSAPP’TA NASIL GÖRÜNMEZ OLUNUR

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Bu görünmezlik ayarı yapmak için şu ayarı yapmak gerekiyor:

-WhatsApp Ayarlar

-Gizlilik

-Son Görülme ve Çevrim içi

-Hiç Kimse ve Son Görülme Bilgisiyle Aynı

WhatsApp üzerinde görünmez olmak için bir diğer yol ise uzantı eklemek olarak tanımlandı. WhatsApp Web için gerçekleşen Google’dan WAIncognito eklentisini kurduktan sonra “Don’t send last seen updates” seçeneği sayesinde son görülme ve okundu bilgileri kapanmaktadır.

Anlık mesajlaşma platformunda görünmez olmanın bir diğer yolu ise iletiyi bildirim kutusundan cevaplamaktır. Uygulamaya girmeden bildirim kutusundan yanıtlanan mesajla karşıdaki kullanıcı, çevrim içi olup olmayacağını anlamayacaktır.