19 Ocak 2023 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

WhatsApp’ta nasıl görünmez olunur? İşte o ipucu

Globalde n çok kullanılan anlık haberleşme platformu olan WhatsApp görünmez olmanın yöntemi açıklandı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 10:16
Takip Et

WhatsApp'ta görünmez olma yöntemi

WhatsApp’ta nasıl görünmez olunur? İşte o ipucu
+
Aa
-

WhatsApp, kısa süre önce bir güncelleme yayınlayarak uygulamaya yeni güncellemeler yapıldı. Gizlilik alanında görünmez olmak için de bir yenilik getiren WhatsApp, Son Görülme ve Çevrim içi bölümünden gerekli ayarları yaparak kalıcı bir şekilde görünmez olmayı sağladı.

WHATSAPP’TA NASIL GÖRÜNMEZ OLUNUR

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Bu görünmezlik ayarı yapmak için şu ayarı yapmak gerekiyor:

-WhatsApp Ayarlar

-Gizlilik

-Son Görülme ve Çevrim içi

-Hiç Kimse ve Son Görülme Bilgisiyle Aynı

WhatsApp üzerinde görünmez olmak için bir diğer yol ise uzantı eklemek olarak tanımlandı. WhatsApp Web için gerçekleşen Google’dan WAIncognito eklentisini kurduktan sonra “Don’t send last seen updates” seçeneği sayesinde son görülme ve okundu bilgileri kapanmaktadır.

Anlık mesajlaşma platformunda görünmez olmanın bir diğer yolu ise iletiyi bildirim kutusundan cevaplamaktır. Uygulamaya girmeden bildirim kutusundan yanıtlanan mesajla karşıdaki kullanıcı, çevrim içi olup olmayacağını anlamayacaktır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
1
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Benzin ve motorin zammı sonrası dikkat çeken gelişme
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
2
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Jesus Arda Güler kararını verdi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
3
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Merkez Bankası'ndan kredi uyarısı. Bankalara yazı gönderildi
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
4
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Van'daki depremden ilk görüntüler
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
5
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Avukatı yanıtladı: Sedat Peker seçime 2 ay kala açıklama yapacak mı?
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
6
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Kılıçdaroğlu’ndan ‘14 Mayıs’ açıklaması: Seçim olacak, sandığa gideceğiz...
﻿Salernitana yönetiminden flaş teknik direktör kararı. Geri getirdiler
7
﻿Salernitana yönetiminden flaş teknik direktör kararı. Geri getirdiler
﻿Salernitana yönetiminden flaş teknik direktör kararı. Geri getirdiler
﻿İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılıyor
﻿İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılıyor
﻿İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılıyor
﻿Uyuşturucu tacirlerine operasyon
﻿Uyuşturucu tacirlerine operasyon
﻿Uyuşturucu tacirlerine operasyon
﻿İspanya kıyılarında 2 bin 390 göçmen öldü
﻿İspanya kıyılarında 2 bin 390 göçmen öldü
﻿İspanya kıyılarında 2 bin 390 göçmen öldü
﻿Çanakkale'de deprem
﻿Çanakkale'de deprem
﻿Çanakkale'de deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.