WhatsApp'ın yeni güncellemesi sık sık fotoğraf paylaşanlara yarayacak. Kullanıcıların zamandan tasarrufunu sağlayacak

WhatsApp’a kullanıcıları birbirlerine gönderdikleri ya da profillerinde kullandıkları fotoğrafların bir kısmını ya da tamamını bulanıklaştırabilme güncellemesi geleceği açıklandı.

Bu güncellemeyle, fotoğraflarda görünmesinin istenmeyeceği bölgeler kolay ve hızlı bir şekilde gizlenebilecek.

Haziran ayında, bulanıklaştırma (blur) özelliğinin bir sürümünün WhatsApp Masaüstü beta sürümünde geliştirilmekte olduğunu ve sonunda bazı beta test kullanıcılarına sunulduğu ifade edildi.

WhatsApp, ayrıca efektin uygulanabilir olması için bulanıklık boyutunun da seçilebileceğini açıkladı.

WhatsApp hesabının etkin olup olmadığını öğrenmek için herhangi bir kişiye bir fotoğraf göndermeyi denemek gibi klasik bir deneme yapmak gerekiyor. “Bulanıklaştır” seçeneğinin çıkması durumunda yeni çizim aracını kullanılmaya başlanabilir.