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  • WhatsApp'ın yeni güncellemesi sık sık fotoğraf paylaşanlara yarayacak. Kullanıcıların zamandan tasarrufunu sağlayacak

WhatsApp'ın yeni güncellemesi sık sık fotoğraf paylaşanlara yarayacak. Kullanıcıların zamandan tasarrufunu sağlayacak

WhatsApp, kullanıcı deneyimini artırmak için bu kez de uygulamaya 'fotoğraf bulanıklaştırma' özelliği getireceğini belirtti. Bazı kullanıcıların WhatsApp Web'in aktif olan özelliğin önümüzdeki günlerde telefonlarda da yer olacağı düşünülüyor.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 14:46
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WhatsApp'a gönderilen fotoğrafı bulanıklaşma özelliği geliyor

WhatsApp'ın yeni güncellemesi sık sık fotoğraf paylaşanlara yarayacak. Kullanıcıların zamandan tasarrufunu sağlayacak
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WhatsApp’a kullanıcıları birbirlerine gönderdikleri ya da profillerinde kullandıkları fotoğrafların bir kısmını ya da tamamını bulanıklaştırabilme güncellemesi geleceği açıklandı.

Bu güncellemeyle, fotoğraflarda görünmesinin istenmeyeceği bölgeler kolay ve hızlı bir şekilde gizlenebilecek.

Haziran ayında, bulanıklaştırma (blur) özelliğinin bir sürümünün WhatsApp Masaüstü beta sürümünde geliştirilmekte olduğunu ve sonunda bazı beta test kullanıcılarına sunulduğu ifade edildi.

WhatsApp, ayrıca efektin uygulanabilir olması için bulanıklık boyutunun da seçilebileceğini açıkladı.

WhatsApp hesabının etkin olup olmadığını öğrenmek için herhangi bir kişiye bir fotoğraf göndermeyi denemek gibi klasik bir deneme yapmak gerekiyor. “Bulanıklaştır” seçeneğinin çıkması durumunda yeni çizim aracını kullanılmaya başlanabilir.

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