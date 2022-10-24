WhatsApp grup özelliğini bireysele de getiriyor. Ekran görüntüsü paylaşıldı

WhatsApp’ın blog hesabında yaptığı açıklamalarda kullanıcıların grup sohbetlerinde olduğu gibi bireysel sohbetlerinde de anket oluşturabileceği açıklandı. 12 taneye kadar anket seçeneğinin eklenebileceği de açıklandı.

Uçtan uca şifreleme fonksiyonuyla karşılıklı mesajların kendisi dahil kimsenin okuyamamasını sağlayan WhatsApp. bireysel sohbetlerde başlatılan anketler için de yine uçtan uca şifreleme yapacağının altını çizdi. Yani hiç kimse anket içeriklerini görüntüleyemeyecek.

WABetaInfo ek olarak özellik için şu sözleri de takipçileriyle paylaştı:

“Başlangıçta, WhatsApp’ın neden kullanıcıların bireysel sohbetlerinde anket oluşturmasına izin vermediğini bilmiyorduk, ancak zaten farklı seçenekleriniz varken bir şey sormanın eğlenceli bir yolu bu olabilir.”

Şimdilik test aşamasında olan özelliğin kararlı sürüme ne zaman geleceği ise açıklanmadı.

WhatsApp tüm bunlara ek olarak Android kullanıcıları için Avatar özelliğini test ettiklerini duyurdu. Android WhatsApp kullanıcıları, Avatar tasarladıktan sonra tıpkı iOS için Memoji’lerde olduğu gibi çıkartma paketi şeklinde kullanabilecek.