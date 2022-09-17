﻿WhatsApp uzun zamandır beklenen 'çevrim içi gizleme' özelliğini uygulamaya getirdi

WhatsApp yaklaşık bir ay önce duyurmuş olduğu çevrim içi gizleme özelliğini sisteme getirdi.

WhatsApp’ın çatı kuruluşu Meta’nın kurucusu Mark Zuckerberg’in ekibi, geçtiğimiz ay WhatsApp’a gizlilik odaklı üç yeni güncelleme getireceğini açıkladı. Bu özellik gruplardan sessizce çıkma, süreli mesajlarda ekran görüntüsü almayı engelleme ve çevrim içi gizleme özelliği olarak özetlenebilir. Bazı kullanıcılar bu en yeni özellikleri Türkiye’den önce kullanmaya başladı.

WaBeatInfo, Android için WhatsApp beta sürümleri 2.22.20.07 ve 2.22.20.9’un sonunda çevrim içi gizleme imkânını kullanıcılarına sunacağını açıkladı.

ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; Ekran görüntüsüne göre son görülme bölümünde olduğu gibi seçenekler de aynı şekilde kalacak. Yani ‘Herkes’, ‘Kişilerim’, ‘Şunlar hariç kişilerim’, ‘Hiç kimse’ seçenekleri yer alıyor. Ancak ‘Çevrim içi olduğumda kimler görebilir’ diye yeni bir başlık olacak olacak. Bu başlığın altında ise ‘Herkes’ ve ‘Son görülenle aynı’ seçeneklerinden de seçim yapmanız mümkün. Bu özelliğe sahip olmak için ise biraz daha beklememiz gerekecek.