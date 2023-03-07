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WhatsApp'a 'tatil modu' geliyor

Global çapta en çok kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a 'tatil modu' özelliği geliyor.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 16:51
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WhatsApp'taki tatil modu nedir

WhatsApp'a 'tatil modu' geliyor
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Whatsapp, sürekli gelen bildirimlerin önüne geçmek için yeni özelliğini test etmeye başladığını duyurdu.
Özelliklerde tatillerde iş için Whatsapp kullananları kurtaracak bu özellik olmadan önce bildirimler tatildeki işçi için adeta işkenceye dönüşüyordu. 
WhatsApp kullanıcı deneyimini artırmak için bir "Tatil modu" planladığını duyurdu. Bir beta testinde ortaya çıkan bu özellikle sohbetler kişilere bildirim göndermeden arşive gidecek.
Eğer tatil modunu etkinleştirilirse gelen mesajlar sohbet arşivde kalacak ve yeni gelen mesajlarda bile normal sohbet görünümü değişmeyecek. Kullanıcılar mesajları yalnızca arşivi açtıklarında görüntüleyebilecek.

WHATSAPP TATİL MODUNUN SESSİZE ALMADAN FARKI NEDİR

Tatil modu bu yönüyle sessize almadan ayrılıyor. Sessize alma da yeni mesajları görmeye devam ediyorduk. Tatil modundayken arşivlenen mesajlar tamamen unutulmasın diye WhatsApp tarafından arşiv listesinin en başına getiriliyor.

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