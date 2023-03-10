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WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor

WhatsApp'ın son Android beta sürümüyle uygulamaya 21 yeni emoji geldiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 14:58
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WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor

WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor
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WhatsApp'ın "2.23.5.13" numaralı Android beta sürümü, kullanıcılara sohbetlerinde kullanabilecekleri yeni emojiler getirdi.

WhatsApp'a 21 yeni emoji eklendi, 8 mevcut emojide ise düzenlemeler yapıldı.

WhatsApp'a gelen yeni emojiler şu şekilde;

Pembe kalp, açık mavi kalp, gri kalp, zencefil, Wi-Fi, kuş, deniz anası, kaz, titreyen yüz ve el ile dur işareti.

WebTekno'da yer alan habere göre; emojiler önümüzdeki günlerde kullanıcılara sunulacak.

WhatsApp'ın yeni emojilerini içeren güncelleme, uygulamanın yalnızca Android sürümü için kullanılabilir durumda.

Beta programına dahil bir kullanıcı olunması durumunda yeni güncellemeyi Google Play Store üzerinden indirmek mümkün.

Unicode 15.0 kütüphanesine ait yeni emojileri içeren güncellemenin ne zaman yayımlanacağı şu an için belli değil.

Beta programa dahil olunması durumunda ise emojiler kullanılmaya başlanabiliyor.

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