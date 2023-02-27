Xiaomi'nin kulaklığı tanıtıldı. İşte teknik özellikleri ve fiyatı

Apple Airpods ile rekabette olan Xiaomi, TWS kulaklık Xiaomi Buds 4 Pro'sunu duyurdu. Hi-Fi ses teknolojisine sahip olan cihazın 11 mm çift manyetik dinamik sürücüsü ünitesi ile öne çıkacağı belirtildi. Kulaklıkta etrafı dinleyebilmek için üç adet Şeffaflık Modu bulunuyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Bluetooth 5.3 bağlantısı ile çalışan Buds 4 Pro, pil ömrü tarafında da Apple AirPods ile rekabet ediyor. ANC özelliği kapalı olduğunda 38 saat, aktifken ise 9 saat pil ömrü sunuyor. Öte yandan kulaklık, Xiaomi’nin kendi yapay zekası ile desteklenen 48dB‘ye kadar gürültü engelleme özelliğine sahip olarak tanımlandı.

Ayrıca IP54 seviyesinde toza ve suya dayanıklı olduğu belirtildi. Kulaklığın teki 5 gram iken, kasa ise 49.5 gram ağırlığında. Tüm bu özelliklere sahip Buds 4 Pro’nun fiyatı ise 249 euro seviyesinde olarak tanımlandı.

XİAOMİ BUDS 4 PRO ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Bluetooth 5.3

Pil ömrü:

Aktif gürültü engelleme (ANC) açık olduğunda: 9 saat

Aktif gürültü engelleme (ANC) kapalı ise 38 saat

11mm Çift manyetik dinamik sürücüler

Codec Bileşenleri: SBC/AAC/LHDC 4.0

Hi-Fi ses teknolojisi

48dB’ye kadar gürültü engelleme (ANC aktifken)

96kHz HD ses

Etrafı dinleyebilmek için üç adet Şeffaflık Modu.

Çift cihaz destekleyen akıllı hızlı bağlantı

Toza ve suya dayanıklı

Kulaklık ağırlığı: 5 gram

Kasa ağırlığı: 49.5 gram

Fiyatı: 249 euro