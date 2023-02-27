27 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Xiaomi'nin kulaklığı tanıtıldı. İşte teknik özellikleri ve fiyatı

İspanya'da etkinlik düzenleyen Xiaomi Apple'ı tahtından edecek yeni bir kulaklık türü ürettiğini duyurdu. İşte Xiaomi Buds 4 Pro'nun teknik özellikleri ve fiyatı...

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 15:57
Takip Et

Xiaomi'nin kulaklığı Buds 4 Pro'nun teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu

Xiaomi'nin kulaklığı tanıtıldı. İşte teknik özellikleri ve fiyatı
+
Aa
-

Apple Airpods ile rekabette olan Xiaomi, TWS kulaklık Xiaomi Buds 4 Pro'sunu duyurdu. Hi-Fi ses teknolojisine sahip olan cihazın 11 mm çift manyetik dinamik sürücüsü ünitesi ile öne çıkacağı belirtildi. Kulaklıkta etrafı dinleyebilmek için üç adet Şeffaflık Modu bulunuyor.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Bluetooth 5.3 bağlantısı ile çalışan Buds 4 Pro, pil ömrü tarafında da Apple AirPods ile rekabet ediyor. ANC özelliği kapalı olduğunda 38 saat, aktifken ise 9 saat pil ömrü sunuyor. Öte yandan kulaklık, Xiaomi’nin kendi yapay zekası ile desteklenen 48dB‘ye kadar gürültü engelleme özelliğine sahip olarak tanımlandı.

Ayrıca IP54 seviyesinde toza ve suya dayanıklı olduğu belirtildi. Kulaklığın teki 5 gram iken, kasa ise 49.5 gram ağırlığında. Tüm bu özelliklere sahip Buds 4 Pro’nun fiyatı ise 249 euro seviyesinde olarak tanımlandı.

XİAOMİ BUDS 4 PRO ÖZELLİKLERİ BELLİ OLDU

Bluetooth 5.3
Pil ömrü:
Aktif gürültü engelleme (ANC) açık olduğunda: 9 saat
Aktif gürültü engelleme (ANC) kapalı ise 38 saat
11mm Çift manyetik dinamik sürücüler
Codec Bileşenleri: SBC/AAC/LHDC 4.0
Hi-Fi ses teknolojisi
48dB’ye kadar gürültü engelleme (ANC aktifken)
96kHz HD ses
Etrafı dinleyebilmek için üç adet Şeffaflık Modu.
Çift cihaz destekleyen akıllı hızlı bağlantı
Toza ve suya dayanıklı
Kulaklık ağırlığı: 5 gram
Kasa ağırlığı: 49.5 gram
Fiyatı: 249 euro

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
1
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
2
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
3
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
4
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
5
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
6
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Leman'dan rekor kıran çadır skandalı kapağı
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
7
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye ile Mısır ilişkilerinin gelişmesi her iki tarafın yararınadır
﻿Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye ile Mısır ilişkilerinin gelişmesi her iki tarafın yararınadır
﻿Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye ile Mısır ilişkilerinin gelişmesi her iki tarafın yararınadır
﻿Rüyada hakim görmek ne anlama geliyor? Rüyada hakim görmek ne demek?
﻿Rüyada hakim görmek ne anlama geliyor? Rüyada hakim görmek ne demek?
﻿Rüyada hakim görmek ne anlama geliyor? Rüyada hakim görmek ne demek?
﻿Dünya Bankası depremlerin yarattığı zararı açıkladı
﻿Dünya Bankası depremlerin yarattığı zararı açıkladı
﻿Dünya Bankası depremlerin yarattığı zararı açıkladı
﻿Selçuk Özdağ: İnsanlar yardım beklerken Kızılay nebbaşlığa soyunmuş
﻿Selçuk Özdağ: İnsanlar yardım beklerken Kızılay nebbaşlığa soyunmuş
﻿Selçuk Özdağ: İnsanlar yardım beklerken Kızılay nebbaşlığa soyunmuş
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.