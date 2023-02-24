Güncelleme desteğini kaybeden Xiaomi telefonlar listesi

Teknoloji şirketleri düzenli olarak telefonlarına güncelleme yapıyor ve yeniliğini sağlıyor. Güncelleme alamayan bazı telefonlar ise kullanılamayacak duruma geliyor.

Güncelleme desteği alamayan cihazlar zamanla kasmaya, uygulamayı indirememeye, depolama alanını doldurmaya başlıyor ve deyim yerindeyse zamanla ölüyor.

Sık sık telefonlarına güncelleme getiren Xiaomi'nin de bazı cihazlarından vazgeçmiş gibi görünüyor. Öyle ki güncelleme desteği vermeyeceği bazı cihazların listesini yayınladı. Listenin oldukça uzun olması ise gözlerden kaçmadı.

İŞTE XİAOMİ CİHAZLARDA GÜNCELLEME DESTEĞİ ALAMAYACAK MODELLER

Mi 1

Mi 2

Mi 2A

Mi 3

Mi 4

Mi 4S

Mi 4c

Mi 5

Mi 5s

Mi 5s Plus

Mi 5c

Mi 5X

Mi 6

Mi 6X

Mi 8 SE

Mi Note

Mi Note 2

Mi Note 3

Mi Note Pro

MIX

MIX 2

Mi MAX

Mi MAX 2

Mi A1

Mi A2

Mi A2 Lite

Mi Pad

Mi Pad 2

Mi Pad 3

Mi Pad 4

Mi Pad 4 Plus

Mi MAX 3

Mi 8 Lite

MIX 2S

Mi MIX 2S

Mi 8 Explorer Edition

Mi 8

Mi 9

MIX 3

Mi MIX 3

Mi 8 UD

Mi 9 SE

Mi PLAY

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5 Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1S

Redmi Note 2

Redmi Note 2 Pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi S2

Redmi Y2

Redmi Note 6 Pro

Redmi go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi 7A

Redmi Y3

Redmi K20 Pro