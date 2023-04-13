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Bağcılar’da yabancı uyruklu şahıs durakta bekleyen kadının arkasında mastürbasyon yaptı

Türkiye’de kaçak ve sığınmacı sorunu giderek büyüyor. Skandallara her gün bir yenisi ekleniyor. Yabancı uyruklu sapık durakta beklerken bir kadının arkasında mastürbasyon yaptı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 16:40
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Yabancı uyruklu şahıs durakta mastürbasyon yaptı

Bağcılar’da yabancı uyruklu şahıs durakta bekleyen kadının arkasında mastürbasyon yaptı
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Kaçak ve sığınmacı sorunları giderek derinleşiyor. Türkiye’nin olmayan göç politikası yüzünden sokaklar terörist ve sapkınlarla dolmuş durumda. Üstüne üstlük açık kapı politikası uygulamasıyla bunlara her gün yenileri de ekleniyor.

Bağcılar’da çekilen bir görüntü de pes artık dedirtecek cinsten. Yabancı uyruklu olduğu bildirilen şahsın güpegündüz, durakta bekleyen bir kadının arkasına mastürbasyon yaptığı görüldü. O anlar bir vatandaş tarafından kameraya alındı.

Abdulkerim H. adlı sapığın vatandaşların ihbarı üzerine yakalandığı ve Bağcılar Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi.

Sapık kaçak işlemlerin ardından sınır dışı edilecek.

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