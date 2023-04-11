Vatandaş gözyaşlarıyla anlattı. Bu ülkede ben üvey Suriyeliler öz evlat oldu

14 Mayıs için geri sayımın başladığı şu günlerde vatandaş da sandıkta kime oy vereceğini düşünüyor.

Youtube kanalları yaptıkları sokak röportajları ile mini anketler düzenlerken seçimde hangi Cumhurbaşkanı adayına oy vereceklerini sordu.

Tüylü mikrofon adlı kanalın muhabiri pazarda seyyar satıcılık yapan bir vatandaşa mikrofonunu uzatıp adayını sorduğunda duygusal bir yanıt aldı.

"ÜVEY EVLAT OLDUM"

Seyyar satıcılık yapan vatandaş duygularını gözyaşlarıyla anlattı: “Üniversiteye giden 4 kızım var, okutamıyorum. Vatandaşına baksın, Suriyelilere, Afganlara bakmasın.

Millete kömür, yardım parası ve erzak veriliyor, alamıyorum.

Ben bu ülkede üvey evlat oldum, Suriyeliler öz evlat oldu.”