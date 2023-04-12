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Kaçak Afgan 'Polis çağıracağım' diyen vatandaşa 'Çağırmazsan adam değilsin' dedi

'Hudut namustur' diyen gençlerin gözaltına alındığı Türkiye'de kaçak yollarla ülkeye giren bir Afgan, polis çağıracağını söyleyen vatandaşa “Çağır. Çağırmazsan adam değilsin.” diye yanıt verdi. Afgan ayrıca, ülkeye yürüyerek girdiğini ve sınır koruması olmadığını söyledi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 15:41
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Kaçak Afgan böyle meydan okudu

Kaçak Afgan 'Polis çağıracağım' diyen vatandaşa 'Çağırmazsan adam değilsin' dedi
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Editör: Oğuz OK

“Hudut namustur” pankartı taşıyan gençleri gözaltına alan AKP iktidarı, öbür taraftan milyonlarca kaçağın ülkeye girişine göz yummaya devam ediyor.

Geçtiğimiz kasımda çekildiği öğrenilen sokak röportajında yer alan ifadeler ise ülkenin yol geçen hanına döndüğünün en net göstergesi olarak dikkat çekti.

"ÇAĞIRMAZSAN ADAM DEĞİLSİN"
Nokta TV'nin sokak röportajında kaçak yaşadığını itiraf eden Afgan bir göçmen, polis çağıracağını söyleyen Türk vatandaşına “Çağır. Çağırmazsan adam değilsin” dedi. 3 yıl önce Türkiye'ye gelmek için 2 ay boyunca yürüdüğünü itiraf eden kaçak Afgan, "Bizim zamanımızda sınırda güvenlik yoktu." dedi.

“BURADA KAMERAYA DA SÖYLÜYORUM BENİM HİÇBİR KAYDIM YOK”
Devlet kayıtlarına göre hiçbir kaydının bulunmadığını söyleyen Afgan, “Burada kameraya da söylüyorum. Benim hiçbir kaydım yok. Burada kaçak yaşıyorum. Bizim zamanımızda sınırda kontrol yoktu.” diye konuştu.

Öte yandan Türk vatandaşlarına tavsiye vermeyi ihmal etmeyen Afgan, "Çalışana ekmek var, çalışmayana ekmek yok." dedi.
 

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