Suriyelilerden paralel devlet yapılanması. Bu broşürü her yerde dağıtıyorlar. Bir de entegrasyondan bahsediyorlardı

Bugüne kadar bazı kesimlerin entegrasyon masallarına sarılarak yönetmeye çalıştığı göç politikaları her gün yeni bir skandala imza atıyor. Şehirlerde kümelenen terör örgütü militanlarına neredeyse her gün operasyon düzenleniyor. Sokaklarda ve işyerlerinde sığınmacılar ya Türk vatandaşını katlediyor, ya da birbirleriyle kavga ediyor.

Bursa’da dağıtılan bir broşür de gündem yarattı. Suriyeli Göçmenler Derneği tarafından dağıtılan broşürde, Fetva Komitesi ve Aile Düzeni Ofisi yasadışı kurulan mahkemeler gibi hareket ediyor. Aile Bakanlığı yok sayılarak dernek, şeriat kurallarını uygulayan kendi kurumlarını oluşturmuş durumda. Bu durum sosyal medyada ‘paralel devlet yapılanması’ olarak tepki çekti.

Buna göre bu dernek kurduğu Fetva Komitesi ve Aile Düzeni Ofisi ile "Aile sorunlarına özel fetvalar sunup, hukuki anlaşmazlıkları şeriat yoluyla" çözüyor. Eğitim bölümünde de çocuklara Kuran, Arapça ve İslami ahlak öğretildiği belirtiliyor.