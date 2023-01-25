Yalı Çapkını'ndaki sahneler Gülseren Budayıcıoğlu'nu rahatsız etti. Finali isteniyor

Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, her bölümüyle reyting listesinin en üst sıralarında yer alıyor. Son zamanlarda yasak aşk sahneleriyle gündeme gelen dizideki bazı sahneler rahatsızlık yarattı.

Dizideki o sahneler kitabından uyarlanan Gülseren Budayıcıoğlu'nu da rahatsız etti. Budayıcıoğlu'nun dizinin final yapılması için kanal ile görüştüğü ileri sürüldü.

FİNAL YAPILMASINI İSTİYOR İDDİASI

Sosyal medyada yer alan söylentilere göre, dizinin yaratıcılarından Gülseren Budayıcıoğlu, senaryonun gidişatından rahatsız oldu ve hikayeyi sonlandırmak istedi. Hatta Budayıcıoğlu'nun harekete geçerek dizinin final yapılması için kanal yönetimiyle görüştüğü de söylentiler arasında.

FERİT'İN SAHNELERİ SENARİSTLER ARASINDA GERGİNLİK ÇIKARDI

Öte yandan dizinin cuma akşamı yayınlanacak bölümünde Ferit'in yasak aşk yaşadığı Pelin'i eşi ve ailesiyle yaşadığı eve getirmesi izleyicileri çileden çıkardı. Dizide birkaç kadınla birliktelik yaşaması Ferit'i oynayan Mert Ramazan Demir'i de rahatsız ettiği hatta bu durumun senaristler arasında gerginliğe neden olduğu da konuşuluyor.