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Afra Saraçoğlu annesi ile pozunu paylaştı. "Güzelliğini annesinden almış"

Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, çekimlerden fırsat bulup Edremit'e ailesinin yanına gitti. Akçay'a giden oyuncu, annesi Lütfiye Saraçoğlu ile objektif karşısında poz verdi ve bu kareyi de sosyal medyada paylaştı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 13:06
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Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu annesi ile fotoğrafını paylaştı

Afra Saraçoğlu annesi ile pozunu paylaştı. ''Güzelliğini annesinden almış''
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Geçtiğimiz haftalarda Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, annesiyle yaptığı paylaşımla gündem oldu. 



Güzel oyuncu izin gününde soluğu Ege'de aldı. Ünlü oyuncu paylaşımına "Kuzey Ege'm" notunu düştü.

Annesiyle selfie pozunu da paylaşan oyuncuya yorum yağdı.

 

Afra Saraçoğlu'nun annesini görenler "Güzelliğini annesinden almış" gibi yorumlar yaptı.


 

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