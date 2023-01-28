Afra Saraçoğlu annesi ile pozunu paylaştı. ''Güzelliğini annesinden almış''

Geçtiğimiz haftalarda Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Yalı Çapkını dizisinin Seyran'ı Afra Saraçoğlu, annesiyle yaptığı paylaşımla gündem oldu.





Güzel oyuncu izin gününde soluğu Ege'de aldı. Ünlü oyuncu paylaşımına "Kuzey Ege'm" notunu düştü.

Annesiyle selfie pozunu da paylaşan oyuncuya yorum yağdı.

Afra Saraçoğlu'nun annesini görenler "Güzelliğini annesinden almış" gibi yorumlar yaptı.



