Mert Yazıcıoğlu'ndan Afra Saraçaoğlu ayrılığına dair 'kara mizah'

Herkesin imrenerek baktığı çiftin ilişkisinin bitme nedeni olarak Afra Saraçoğlu'nun 'Yalı Çapkını' dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir olduğu iddia edilmişti.

İddialara göre Mert Yazıcıoğlu kız arkadaşının partneri ile kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olduğu için bu ilişkiyi sonlandırmak istemişti.

MERT YAZICIOĞLU'NDAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

İlişkinin bitmesinden bu yana sosyal medyada farklı paylaşımlarla gündeme gelmeye devam eden Mert Yazıcıoğlu hakkında yapılan esprili bir ayrılık paylaşımına kayıtsız kalmadı ve Instagram hesabına taşıdı.

Ayrılık sonrası sevgilisi Pique'ye yaptığı göndermelerle dikkat çeken Shakira'yı, Mert Yazıcıoğlu'nu ve devlet hastanesi görselini bir araya getiren bir kullanıcının yaptığı “Mert Yazıcıoğlu, Shakira ve ben devlet hastanesine antidepresan yazdırmaya gidiyoruz” paylaşımını görselleştirerek Instagramından paylaşan Yazıcıoğlu bu karenin ardından:

"Bunun bir kara mizah olduğunu anlamayacak kadar da sevgisiz ve nefret dolu olmayın. Gülün, geçin. Teşekkürler" notunu düştü.