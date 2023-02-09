Yanan İskenderun Limanı havadan görüntülendi

İHA'nın haberine göre, Hatay’ın İskenderun ilçesinde, İskenderun Liman’ında devrilen konteynerlerden başlayan yangına ekipler 3 gündür müdahale ediyor.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait TSCG gemisi de söndürme çalışmasına destek verirken, TSK’ya ait bir uçak da liman üstüne yangın söndürme topu atıyor.
Yangında karadan itfaiye ekiplerinin yanı sıra orman bölge müdürlüğüne ait arasözler de destek veriyor.
3 gündür devam eden çalışma neticesinde yangın kısmen kontrol altına alındı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.