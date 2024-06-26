Yangında 15 kişi ölmüştü! Kızıla dönen gecede yeni görüntüler ortaya çıktı

Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde meydana gelen yangın, 20 Haziran 2024 Perşembe günü saat 22.15'te başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, çevre mahallelere de yayılarak Yazçiçeği, Ağaçsever, Bağacık, Yücebağ ve Yetkinler'i etkisi altına aldı.

Faciada, Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli, Fadıl Demir ve Zekiye Erdenli yaşamını yitirdi.

Ayrıca, Diyarbakır'da geniş bir tarım alanı kül olurken, çok sayıda küçükbaş hayvan da yangından kurtarılamadı. Diyarbakır'da 7 bin 900 dekar tarım alanı yandı, 924 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangınla ilgili çarpıcı yeni görüntüler ortaya çıktı; vatandaşların yangın sırasında koyunları kurtarmaya çalıştıkları ve geceyi aydınlatan alevlerin telefon kameralarına yansıdığı anlar büyük üzüntü yarattı. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.