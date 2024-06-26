Yangında 15 kişi ölmüştü! Kızıla dönen gecede yeni görüntüler ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yangında 15 kişi ölmüştü! Kızıla dönen gecede yeni görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır ve Mardin'de meydana gelen anız yangını felaketinde 15 vatandaş hayatını kaybetti. Yeni yayınlanan görüntülerde, yerel halkın yangından etkilenen hayvanları kurtarmak için gösterdiği çabalar gözler önüne serildi.

Çınar ilçesinin Köksalan Mahallesi'nde meydana gelen yangın, 20 Haziran 2024 Perşembe günü saat 22.15'te başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen alevler, çevre mahallelere de yayılarak Yazçiçeği, Ağaçsever, Bağacık, Yücebağ ve Yetkinler'i etkisi altına aldı.

aw233555-03.jpg

Faciada, Şehmus Demir, Mazhar Demir, Taliha Demir, Nuri Demir, Rezan Yılmaz, Azad Yılmaz, Resul Yılmaz, Remzi Yılmaz, Abdurrahman Bugdaycı, Ubeydullah Buğdaycı, İsmail Yardımcı, Sinan Deviren, Kerime Erdenli, Fadıl Demir ve Zekiye Erdenli yaşamını yitirdi.

aw233555-07.jpg

Ayrıca, Diyarbakır'da geniş bir tarım alanı kül olurken, çok sayıda küçükbaş hayvan da yangından kurtarılamadı. Diyarbakır'da 7 bin 900 dekar tarım alanı yandı, 924 küçükbaş hayvan telef oldu.

aw233555-05.jpg

Yangınla ilgili çarpıcı yeni görüntüler ortaya çıktı; vatandaşların yangın sırasında koyunları kurtarmaya çalıştıkları ve geceyi aydınlatan alevlerin telefon kameralarına yansıdığı anlar büyük üzüntü yarattı. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

aw233555-01.jpg

İlgili Haberler
Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Ayşe Ateş'i bu sözlerle hedef aldı
EURO 2024'te Jose Mourinho etkisi. Aman dikkat Türkiye
İngiltere beraberliğe şükretti Slovenya tarih yazdı
Özgür Özel’in gizli planı CHP’ye zarar veriyor
Danimarka sarıda geçti. Böyle son görülmedi
İngiltere yine kazanamadı
Özel, Kılıçdaroğlu-Yavaş buluşmasını yorumladı: "Parti içi normalleşmeye dair desteklediğim adımlar"
Son Haberler
TCMB'den iki yeni faaliyet izni Ekonomi
TCMB'den iki yeni faaliyet izni
Köy yanmaktan son anda kurtarıldı Yerel Haberler
Köy yanmaktan son anda kurtarıldı
Silahlı çatışmada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı Yerel Haberler
Silahlı çatışmada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
10 bin liralık ev kirası kaç lira olacak. İşte uzmanından örnek kira hesaplaması Ekonomi
10 bin liralık ev kirası kaç lira olacak. İşte uzmanından örnek kira hesaplaması
Meşhur gökdelenin sahibi iflas bayrağını çekti Dünya
Meşhur gökdelenin sahibi iflas bayrağını çekti
Hastanede 'kuğu'lu skandal! 4 doktora soruşturma açıldı Gündem
Hastanede 'kuğu'lu skandal! 4 doktora soruşturma açıldı