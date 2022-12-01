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Sürekli aç hissediyorsanız dikkat. Yanlış diyet yapıyor olabilirsiniz

Sürekli kendinizi aç hissediyorsanız ya da sindirim problemi yaşıyorsanız bu durum yanlış bir diyet programı uyguladığınızı göstermesiyle dikkatlerden kaçmadı.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 09:19
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Yanlış diyet yapıyor olabilirsiniz. Sürekli aç hissediyorsanız dikkat

Sürekli aç hissediyorsanız dikkat. Yanlış diyet yapıyor olabilirsiniz
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Gün içerisinde aldığınız kalori miktarının dışında yemek yemek kilo almanıza neden olacağını biliniyor. Fazla kilolarınızdan kurtulmak ve vücudunuzda depolanan yağların yakımını gerçekleştirmek için beslenmenize dikkat etmeniz gerekliliği vurgulandı. Bunun için öncelikle günlük kalori ihtiyacınızı karşılayacak bir diyet programına sahip olmanız ve uygulamanız gerekir. Bazen diyet yapsanız bile fazla kilolarınızdan kurtulmakta zorlanabilirsiniz. Bunun sebebi yaptığınız diyetin yanlış olması olabilir. Çünkü günlük kalori miktarını karşılamayan bir diyet programı sürekli aç hissetmenize ve bunun sonucunda istemsizce yemek yemenize neden olduğu bildirildi.

Uzun süren açlık metabolizma hızını düşürür ve yağ yakımını yavaşlatır. Bunun sonucunda da kilo vermeniz zorlaşır. Sürekli aç hissetmenin yanı sıra yaşanan sindirim sorunları da yanlış diyet yaptığınızın bir diğer göstergesi olarak kabul edilir. Vücudunuza uygun olmayan şok diyet programları sindirim sistemini bozar. Kabızlık ve ishal gibi bağırsak sorunlarının yaşanmasına neden olduğu biliniyor. Sürekli açlık hissi enerji düşüklüğünün başlıca nedenleri arasında yer alır. Kendinizi diyet yaparken yorgun, bitkin ve halsiz hissediyorsanız muhtemelen yeterli miktarda kaloriyi almıyorsunuz demektir. Ayrıca uzun süre aç hissetmek ve aç kalmak metabolizma hızını da doğrudan etkiler.

Sindirim sistemini düzene sokmak için gün içerisinde bol su içmeniz ve diyet listenizde lifli gıdalara yer vermenizin gerekliliği bildirildi. Lif içeren gıdaların besin değeri yüksek kalorisi düşük olur. Bu sayede hem sağlığa yararlıdır hem de zayıflama süreçlerini kolaylaştır. Lif içeren besinler bağırsak hareketlerini düzenlerken sindirim sisteminin de düzenli çalışmasına yardımcı olur. Yanlış diyet uygulamalarında gün içerisinde enerjiniz çok çabuk düşer. Vücudunuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri alamadığınız için çok sık hastalanabilirsiniz. Çünkü yanlış diyet programları bağışıklığı olumsuz yönde etkilediği bildirildi.

Vücudunuza uygun olmayan bir diyet programı hızlı saç kaybına da neden olacağı bildirildi. Saç kökleri güçsüzleşir ve dökülmeler başladığı bildirildi. Saçlarınız cansız, mat ve sağlıksız görünür. Cildinizin ve saçlarınızın sağlığını korumak için antioksidanlar ve A,C, E ve D vitamini yönünden zengin beslenmeniz gerekir. Fazla kilolarınızdan şikâyetçiyseniz ve uyguladığınız diyetler sağlığınızı tehdit ediyorsa mutlaka bir uzmana danışmanız gerekir. Uzman yardımıyla hazırlanan diyet programları vücudunuz için daha yararlıdır. Zayıflamak isterken sağlığınızdan olmamak için duyduğunuz ya da araştırdığınız her diyet programını uygulamaya çalışmayın.

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