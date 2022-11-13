Siyasi liderlerin yapay zeka hali

Yapay zekanın her geçen gün gelişmesiyle birlikte teknolojiye ilgi de artmaya devam ediyor. Özellikle siyasi figürlere yansıyan etkileri anında sosyal medyada gündem oluyor.

Samet Karaboğa isimli sosyal medya kullanıcısı yapay zeka teknolojisini Disney modeli ile birleştirdi. Siyasi parti liderleri üzerinde gerçekleştirilen yapay zeka yazılımında oluşturulan fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yer aldı.

İşte ortaya çıkan sonuçlar:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

KEMAL KILIÇDAROĞLU

DEVLET BAHÇELİ

MERAL AKŞENER

ÜMİT ÖZDAĞ

SELAHATTİN DEMİRTAŞ

ERKAN BAŞ

MUHARREM İNCE

ALİ BABACAN

TEMEL KARAMOLLAOĞLU