Siyasi liderlerin yapay zeka hali

Yapay zekanın her geçen gün gelişmesiyle birlikte teknolojiye ilgi de artmaya devam ediyor. Özellikle siyasi figürlere yansıyan etkileri anında sosyal medyada gündem oluyor.
Samet Karaboğa isimli sosyal medya kullanıcısı yapay zeka teknolojisini Disney modeli ile birleştirdi. Siyasi parti liderleri üzerinde gerçekleştirilen yapay zeka yazılımında oluşturulan fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yer aldı.
İşte ortaya çıkan sonuçlar:
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
KEMAL KILIÇDAROĞLU
DEVLET BAHÇELİ
MERAL AKŞENER
ÜMİT ÖZDAĞ
SELAHATTİN DEMİRTAŞ
ERKAN BAŞ
MUHARREM İNCE
ALİ BABACAN
TEMEL KARAMOLLAOĞLU
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