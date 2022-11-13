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Siyasi liderlerin yapay zeka hali

Samet Karaboğa isimli sosyal medya kullanıcısı yapay zeka teknolojisini kullandı. Disney modeli ile birleştirerek siyasi liderlerin görünümünü oluşturdu.

Haber Giriş: 13 Kasım 2022 Pazar - 14:35
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Siyasi liderlerin yapay zeka hali

Siyasi liderlerin yapay zeka hali
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Yapay zekanın her geçen gün gelişmesiyle birlikte teknolojiye ilgi de artmaya devam ediyor. Özellikle siyasi figürlere yansıyan etkileri anında sosyal medyada gündem oluyor.

Samet Karaboğa isimli sosyal medya kullanıcısı yapay zeka teknolojisini Disney modeli ile birleştirdi. Siyasi parti liderleri üzerinde gerçekleştirilen yapay zeka yazılımında oluşturulan fotoğraflarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yer aldı.

İşte ortaya çıkan sonuçlar:

RECEP TAYYİP ERDOĞAN

KEMAL KILIÇDAROĞLU

DEVLET BAHÇELİ

MERAL AKŞENER

ÜMİT ÖZDAĞ

SELAHATTİN DEMİRTAŞ

ERKAN BAŞ

MUHARREM İNCE

ALİ BABACAN

TEMEL KARAMOLLAOĞLU

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Mehmet Tok
13.11.2022 15:36
Lütfen şu Bahçeli için lider falan demeyin. Siyasi yancı, siyasi baston, siyasi yedek lastik, siyasi yağcı deseniz daha doğru olur.  
 
Abbas
13.11.2022 15:33
Çok hoş, umarım bunu yapan Kodesi boylamaz  
 
Gurbetçi
13.11.2022 15:04
En çirkini erdoğan çıkmış  
 
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