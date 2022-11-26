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Pekmezi böyle tüketirseniz faydalarına siz bile inanamayacaksınız

Pekmez ve limonun ayrı ayrı faydaları saymakla bitmez ancak bu ikisi bir araya geldiğinde mucizevi faydaları dikkat çekti.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 10:23
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Pekmeze limon sıkarak tüketirseniz faydalarına siz bile inanamayacaksınız. Zayıflatıyor. Kuru öksürüğünüzü kesiyor

Pekmezi böyle tüketirseniz faydalarına siz bile inanamayacaksınız
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Birçok hastalığa faydası olduğu bilinen pekmez ve limon bir araya geldiğinde faydaları dikkat çekti. Birçok hastalığı iyileştiren bu karışımı, sabahları aç karnına tüketmeniz gerektiği vurgulandı.

PEKMEZ - LİMON KÜRÜ NASIL HAZIRLANIR?

1/2 çay bardağı pekmez (üzüm, keçiboynuzu ya da dut)

Bir adet taze sıkılmış limon suyu

1/2 su bardağı su

1/2 su bardağı suyun içine pekmez ve taze sıktığınız limon suyunu ilave etmenizin gerektiği vurgulandı. Ardından iyice karıştırmanız önerildi.

Bu karışımı hazırladıktan sonra hemen içmeyin. Sabahları aç karnına içmek daha faydalı ve etkili. Ancak o an herhangi bir ağrınız ve hastalığınız varsa, tüketebilirsiniz.

PEKMEZ VE LİMON KÜRÜNÜN MUCİZELERİ

-Tokluk hissi vererek zayıflamak isteyenlere destek olur

-Aynı zamanda vücudu serbest radikallerden, yani zararlı maddelerden korur

-Vücuda enerji verir. Halsiz ve yorgun hissedenlerin sorununu ortadan kaldırır

-Hem tatlı yeme isteğini azalttığı hem de kan dolaşımını hızlandırdığı için kilo vermek isteyenlere de destek oluyor

-Kan dolaşımını hızlandırır

-Tatlı ihtiyacınızı gidermeniz konusunda destek olur

-Grip ve nezle gibi kış hastalıklarıyla hem savaşır hem de korur

-Kuru öksürüğü sona erdirir ve boğazın tahriş olmasını engeller

-Eğer kış hastalıklarına yakalandıysanız, iyileşmenizi hızlandırır

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