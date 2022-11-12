12 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • AKP'li Çakır YouTuber olduğunu açıkladı. Sokak röportajındaki 'kürtaj yapıyoruz' ifadesiyle ünlendi

AKP'li Çakır YouTuber olduğunu açıkladı. Sokak röportajındaki 'kürtaj yapıyoruz' ifadesiyle ünlendi

Verdiği bir sokak röportajında 'kürtaj veriyoruz burada' sözleriyle gündem olan ve adı 'Kürtaj Dede'ye çıkan Süleyman Çakır, uzun bir süre sonra ortaya çıktı ve YouTuber olduğunu açıkladı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 01:07
Takip Et

Verdiği röportajda kullandığı kürtaj yapıyoruz ifadesiyle ünlenen AKPli Süleyman Çakır Youtuber olduğunu açıkladı

AKP'li Çakır YouTuber olduğunu açıkladı. Sokak röportajındaki 'kürtaj yapıyoruz' ifadesiyle ünlendi
+
Aa
-

Üsküdar'da, '24 Haziran'da kime oy vereceksiniz?' konulu bir röportajda verdiği cevaplar ve röportaj ile kürtaj kelimesini karıştırmasıyla tanınan “Kürtaj Dede” Süleyman Çakır, Instagram, YouTube ve TikTok hesabı açtığını duyurdu.

Gazete 365 TV adlı YouTube kanalına verdiği röportajla ünlenen Çakır sonrasında pek çok programda ve kanalda kendisini göstermişti. Sosyal medyadan video paylaşan Çakır, “Sevgili Türk halkı. Bundan sonra Instagram, YouTube ve TikTok’tayım” dedi.

SÜLEYMAN ÇAKIR'IN ÇOK KONUŞULAN RÖPORTAJI

Kürtaj Dede olarak da bilinen Süleyman Çakır, Gazete 365 TV adlı YouTube kanalının 24 Haziran’da kime oy vereceksiniz sorusuna verdiği cevaplarla ünlü olmuştu. Röportaj ile kürtaj kelimesini karıştıran Çakır, röportaj yerine “Biz burada kürtaj yapıyoruz” demesiyle sosyal medyada gündeme oturmuştu. Bununla birlikte “Laiklik elden gidiyor” söylemiyle de izleyenleri güldürmüştü. 

Söz konusu videoların tepki çekmesinin ardından AKP Üsküdar İlçe Örgütü, Çakır’a destek verdiklerini açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Vatandas
12.11.2022 01:33
Vay cehape vay hep senin işin bunlar kürtaj dedeyi bile tiktokçu yaptin ya..:)))  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
1
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿Ünlü turizm firması iflas bayrağını çekti: Tüm çalışanları işten çıkarıldı, sahibine ulaşılamıyor
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
2
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
3
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Dev timsah 8 yaşındaki çocuğu tek hamlede yuttu
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
4
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
5
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
6
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Ümit Özdağ, Bahçeli hakkındaki sessizliğini bozdu! ''Kendisine verilen görevi yerine getiriyor''
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
7
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿Sayıştay 8 sözleşmeli personel alacak
﻿İsviçre'nin Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
﻿İsviçre'nin Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
﻿İsviçre'nin Geçici Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
﻿Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Başhekimin müdahalesi hayat kurtardı
﻿Başhekimin müdahalesi hayat kurtardı
﻿Başhekimin müdahalesi hayat kurtardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.