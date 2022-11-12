AKP'li Çakır YouTuber olduğunu açıkladı. Sokak röportajındaki 'kürtaj yapıyoruz' ifadesiyle ünlendi

Üsküdar'da, '24 Haziran'da kime oy vereceksiniz?' konulu bir röportajda verdiği cevaplar ve röportaj ile kürtaj kelimesini karıştırmasıyla tanınan “Kürtaj Dede” Süleyman Çakır, Instagram, YouTube ve TikTok hesabı açtığını duyurdu.

Gazete 365 TV adlı YouTube kanalına verdiği röportajla ünlenen Çakır sonrasında pek çok programda ve kanalda kendisini göstermişti. Sosyal medyadan video paylaşan Çakır, “Sevgili Türk halkı. Bundan sonra Instagram, YouTube ve TikTok’tayım” dedi.

SÜLEYMAN ÇAKIR'IN ÇOK KONUŞULAN RÖPORTAJI

Kürtaj Dede olarak da bilinen Süleyman Çakır, Gazete 365 TV adlı YouTube kanalının 24 Haziran’da kime oy vereceksiniz sorusuna verdiği cevaplarla ünlü olmuştu. Röportaj ile kürtaj kelimesini karıştıran Çakır, röportaj yerine “Biz burada kürtaj yapıyoruz” demesiyle sosyal medyada gündeme oturmuştu. Bununla birlikte “Laiklik elden gidiyor” söylemiyle de izleyenleri güldürmüştü.

Söz konusu videoların tepki çekmesinin ardından AKP Üsküdar İlçe Örgütü, Çakır’a destek verdiklerini açıklamıştı.