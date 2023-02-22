Oğuzhan Uğur Babala'nın adını duyunca yetkililerin verdiği tepkiyi açıkladı

Sosyal medya hesabından yetkili isimleri aradıklarında onları rahatsız ettiklerini söyleyen Oğuzhan Uğur, bölgedeki hükümet yetkilileri için "Babala'yı duyunca irkiliyorlar' ifadesini kullandı.

Oğuzhan Uğur da kendilerine yönelik saldırıların ardından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Uğur, “Biz arayınca inme iniyor artık yetkililere. BaBaLa’yı duyunca irkiliyorlar. Ne yapsınlar yazık. Oysa kendileriyle beraber ne hızlı yardımlar yapmıştık. İsim vermeden devam ediyoruz tabii lakin çok zor oluyor” dedi.

Twitter'dan yazan Oğuzhan Uğur şunları belirtti:

"Biz arayınca inme iniyor artık yetkililere. Babala’yı duyunca irkiliyorlar. Ne yapsınlar yazık. Oysa kendileriyle beraber ne hızlı yardımlar yapmıştık. İsim vermeden devam ediyoruz tabii lakin çok zor oluyor. Buradan duyurayım o zaman. Çadır diyorlar halen. Sürekli bunu duyuyoruz.

Bi su meselesi de vardı. Bazı yerlerde içme suyu bitmiş. Sultan Su sahibi Mümtaz bey yardımcı oldu sağ olsun. Çadır halen birinci sırada"