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Haluk Levent'ten Biden'a çağrı. Kıskanma gel AHBAP'a üye ol

Haluk Levent, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Levent paylaşımında ABD Başkanı Joe Biden'ı da etiketleyerek çağrıda bulundu.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 00:12
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Haluk Levent listeyi paylaşıp ABD Başkanı Bidena çağrıda bulundu

Haluk Levent'ten Biden'a çağrı. Kıskanma gel AHBAP'a üye ol
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AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent gündemin en çok konuşulan ismi olmayı sürdürüyor.

Deprem bölgesinden yaptığı paylaşımlar ve yardım çalışmalarıyla gündeme gelen Haluk Levent, sosyal medyada çok fazla etkileşim alıyordu. 

Levent son olarak, sosyal medyadaki performansıyla ilgili paylaştığı bir tweetle tekrar dikkat çekti.

DÜNYANIN EN ETKİLİ 16. KULLANICISI

Levent paylaşımında, "Twitlerimi beğenerek, ilgilenerek ve yaygınlaştırıp yorum yaparak beni dünyanın en etkili 16. kullanıcısı yapmışsınız. Teşekkür ediyorum canlarım" dedi ve listenin ekran görüntüsünü paylaştı.

HALUK LEVENT BIDEN'I ETİKETLEDİ

Listede ABD Başkanı Joe Biden'ın da 24. sırada olduğuna dair bir haberin ekran görüntüsünü de paylaşıp bir tweet daha atan Levent, bu defa da Biden'ı etiketleyerek mizah dolu bir çağrı yaptı.

Levent paylaşımında "Bu sizin gücünüz. ABD başkanı Biden beni kıskanmış olabilir. Hal böyle iken ona seslenelim. Gel Ahbap’a üye ol! (1 aydır ilk kez mizah yapayım bari)" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'in bu paylaşımına sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda yorum geldi.

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