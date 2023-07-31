Yaşasın ekonomi kurtuldu!

Son birkaç gündür Türkiye’de adeta bir bayram havası var.

Borsa yükseliyor büyük bir coşku yaşanıyor.

Bu arada akaryakıt fiyatları da yükselmeye devam ediyor. 1 litre benzin 35 TL. oldu.

Marketlerde fiyatlar adeta füze gibi yükseliyor.

Emeklinin büyük bir bölümü kök maaşı uygulamasından dolayı zam alamadı, fakirlik seviyesinde yaşıyor.

Cumhurbaşkanı bu emeklilerin sorununu 6 ay sonra çözeceğini söylüyor.

Bir avuç kömür için açgözlü bir şirket tarafından ormanlarımız katlediliyor.

Türkler halen 10 günlük vize için saçma sapan sebeplerle kuyruklarda bekletiliyor.

Ama olsun borsa yükseliyor.

İyi de bir ülkenin ekonomisi bu kadar kötüyken borsası neden yükselir?

Normal şartlarda tabii ki yükselmemesi gerekiyor.

Ama Merkez Bankası’na 3 önemli atama yapıldı yani başkan yardımcıları değişti.

Biri saraydan, biri dışarıdan, biri de Amerika’dan gelen 3 ekonomist Merkez Bankası’na Başkan Yardımcısı oldu.

İşte bu yetti

Borsa adeta coştu daha düne kadar batık kredileri tartışılan BDDK ve Merkez Bankası’nın uygulamalarıyla kenarları düşen hatta Türkiye’nin en büyük holdinginin dahi, sahip olduğu bankacılık hisselerini sattığı bu sektörün hisseleri yüzde 7 yükseldi.

Neden yükseldi?

Dedim ya 3 yeni Başkan Yardımcısı atandı. Artık 3 adam mı yönetecek?

Elbette hayır bu 3 isim sadece Merkez Bankası’na Başkan Yardımcısı oldu.

Merkez Bankası bu 3 ismin atanmasıyla birlikte bağımsız mı oldu

Başındaki hanımefendiyi bir gecede Amerika’dan getirip merkez Bankası’nın başına getirmek bağımsızlık mı?

Merkez Bankası’na Başkan Yardımcısı olan o 3 üye, Ağustos ayında faizleri rasyonel yani akılcı mı yükseltecek?

23 yıldır halkın ona verdiği oylarla Türkiye’yi yöneten cumhurbaşkanının fikirleri değil de bu 3 adamın mı görüşleri etkili olacak?

Ya da krizden nefes dahi alamayan Türkiye’ye 3 yeni Merkez Bankası Başkanı atandı diye milyar dolarlar mı gelecek?

Finlandiya, Norveç, Kanada, İngiltere, Almanya ve daha birçok ülkenin emeklilik fonları bu 3 yeni başkanın atanmasından dolayı yıllar önce terk ettikleri Türkiye’ye geri mi dönecek?

Büyük kurtarıcı(?) Mehmet Şimşek 2 aydır Türk ekonomisini yönetiyor.

Türkiye’ye kaç milyar dolar soktu?

Mehmet Şimşek göreve geldiğinde 20 TL olan doları 18 liraya mı düşürdü?

Mehmet Şimşek’in göreve gelmesiyle birlikte vergiler ve fiyatlar mı düştü?

O halde Merkez Bankası’ndaki 3 ismin değişikliğinden size ne?

Allah bize akıl fikir versin!