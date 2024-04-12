Yasemin Güveli hayatının imzasını attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Yasemin Güveli hayatının imzasını attı
Milli voleybolcu Yasemin Güveli imzayı attı.

Milli voleybolcu Yasemin Güveli'nin yeni takımı belli oldu.

Yasemin Güveli, sezon başında Eczacıbaşı Dynavit'te kadro dışı bırakılmış, bir süre oynamamıştı.

Sonra Çukurova Belediyesi'ne giden milli voleybolcu yarım sezon oynamasına rağmen Sultanlar Ligi'nde öne çıkan isimlerden biri olmuştu.

Tekrar İstanbul takımlarının gündemine gelen Yasemin Güveli'ye Galatasaray'ın talip olduğu belirtilmişti.

Yaşanan son dakika gelişmesine göre Yasemin Güveli imzayı attı ve bir yıllığına Galatasaray'la anlaştı.

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