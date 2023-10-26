Yaşıtları koşup oynarken çalışmak zorunda kalan çırak ve stajyer mağdurlarına AKP’den bir darbe daha

Seçim sürecinde AKP ve ortakları tarafından istismar edilen çırak ve staj sürelerinin de emeklilikten sayılmasına yönelik CHP’li Gürer’in kanun teklifi reddedildi. Yaşıtları gezip tozarken kirin pasın içinde çalışmak zorunda kalan mağdurlar isyan etti.

Yaşıtları koşup oynarken çalışmak zorunda kalan çırak ve stajyer mağdurlarına AKP’den bir darbe daha

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in çırak ve stajda geçen sürelerin de emeklilik süresinden sayılmasına yönelik kanun teklifi AKP’nin oylarıyla reddedildi. Çocukluklarından beri sanayide çırak ve stajyer olarak işe başlayan ancak emekli sayılmayan mağdurlar AKP’nin bu hamlesine isyan etti.

“YAŞITLARIMIZ GEZİP TOZARKEN BİZ KİRİN PASIN İÇİNDE ÇALIŞTIK”
Seçim sürecinde mağduriyetlerinin su istimal edildiğini belirten mağdurlardan İ.K., “Yaşıtlarımız parkta, bahçede, çayırda koşturup oynarken, bizler sanayinin içinde yağın, kirin, pasın içinde çalıştık. Çocukluğumuzu yaşayamadık. Çocukluğumuzu yaşayamadığımız gibi emeklilik hakkımızda elimizden alınıyor. Zaten emekli dahi olsak bu ekonomik sistemde çalışmak zorundayız. Yine hayatımızı yaşayamayacağız ancak bu bir hak ve teslim edilmeli” dedi.

“HANGİ HAK VE HUKUKA SIĞIYOR”
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin seçim sürecindeki sözlerine dikkat çeken L.U., “İktidar ortağı Destici, seçim sonrasında bizlerin de EYT kapsamında emeklilik hakkına kavuşacağımızı söylemişti. Seçim geçti gitti, verilen sözler de unutuldu. Sandığa gittik oy verdik, destekledik ama bizi yine unuttular ve kandırdılar. Bir kesime hak verirken bir başka kesimi mağdur etmek hangi hak ve hukuka sığıyor anlamış değilim” dedi.

“ALMANYA’DA ÇALIŞINCA OLUYOR TÜRKİYE’DE ÇALIŞINCA OLMUYOR”
2016’daki Yargıtay kararına dikkat çeken mağdurlardan E.A., “Almanya’da staj ve çıraklık sürecini Türkiye’de emeklilik süresine dahil ettiren bir vatandaş var. Yargıtay bu hususta emsal bir karar verdi. Adam Almanya’da staj ve çıraklık yapınca emekliliğe saydırıyor da aynı yıllarda kendi vatanında staj ve çıraklık yapan biri nasıl emeklilik hakkından yararlanamıyor anlamış değiliz. Seçim sürecinde sonrasına attılar, şimdi de CHP’li vekilin kanun teklifi reddedildi. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Hakkımızı yiyenlerden Allah hesabını sorsun” dedi.

“ÇOCUKLARIN ÜZERİNE YÜK BİNDİRİLİYOR”
Kanun teklifini meclise sunan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çırak ve stajyerlerin bu mağduriyetini gelin, el birliğiyle ortadan kaldıralım, onların da emekliliğe erişimini -geçmiş dönemde, özellikle 99 öncesinde başlamış olanların- bugün burada vereceğiniz oylarla çözümleyelim. Onun için sizleri bu konuda kanun teklifine destek vermeye davet ediyorum. Çırak ve stajyerlikte geçen sürelerin yaşlılık sigortası kapsamında sayılması mesleki eğitim ve çırak okullarını daha cazip hale getirebilir. Bunu sağlayabilmenin yolu da emekliliğe esas olan yaşlılık sigortasının staj ve çırak olarak başladığı gün hemen başlatılmasından geçiyor. Ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda bugün staj ve çırak olarak işe başlatılan çocukların üzerine büyükleri kadar yük bindiriliyor yani onlara normal bir işçinin çalıştığı koşullara eş değer iş veriliyor” dedi.

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