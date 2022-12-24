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  • Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patro

Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti

EYT’de müjde bekleyen staj ve çıraklık mağdurlarına bakan Bilgin sert sözlerle kapıyı kapattı. Normal bir çalışan gibi çalıştırıldıklarını ifade eden ve kanun gereği emeklilik sigortasına dahil edilmediklerini belirten binlerce mağdur bakan Bilgin’e tepkili.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 11:21
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti

Bakan Bilgin’den EYT bekleyen çırak ve stajyerlere sert ifadeler. Akranları gezip oynarken küçücük yaşta boşuna mı patron kahrı çekti
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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT’de müjdeli haber bekleyen staj ve çıraklık mağdurlarına kapıyı sert bir şekilde kapattı.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, “Onlar farklı. Onlar EYT kapsamında değil zaten. Sigorta girişi olanlarda bir sorun yok. Çıraklık ve stajyerlik bir sigorta girişi değil. Onlar sağlık sigortasını korumak üzere geliştirilmiş bir sistem. İfadem sert olabilir ama kesinliği vurgulamak için söylüyorum” dedi.

Bakanın bu söylemiyle 1999 öncesi stajyer ve çırak olarak çalışanlar hayal kırıklığı yaşarken bakan Bilgin’e mağdurlar sert tepki verdi.

Mağdurlar, bakan Bilgin’in kanunu dile getirdiğini ancak sahada uygulamanın böyle olmadığını stajyer ve çırakların normal bir çalışan gibi çalıştırıldığına dikkat çekti.

Staj ve çıraklık başlangıcı ile yıpranmaya başladıklarını dile getiren mağdurlar, ciddi mağduriyetlere neden olan 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitim kanununun değiştirilmesini talep ediyor.

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İsmail Kaya
24.12.2022 16:32
sondaka haberi olarak verin de görsünler duysunlar Tayyip bey acils yapiyo biz yalan söylemeyiz dediğimizi yaparız diyoyo Erzurum mitinginde hadi yap çırak sigortasıni  
 
Stj
24.12.2022 16:26
Bakan bey sen kaç yaşında emekli oldun kendine bir sor bakalim  
 
Hakan sivri
24.12.2022 16:26
Nicin 87senesinde bize bu numara sizin sigorta başlangıc denildi  
 
TÜM YORUMLAR (103)
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