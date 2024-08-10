Yayın günü belli olan diziler

Televizyon dizileri için yeni sezonun başlamasına çok az bir zaman kaldı. Hazırlıklarını tamamlayan dizilerin yayın günleri de yavaş yavaş belli oluyor. Hangi gün, hangi yapım başlıyor? İşte o tarihler…

Ayça Bingöl, Ceren Moray ve Cansu Tosun’lu ‘Kirli Sepeti’ (NOW TV), 26 Mayıs’ta 32. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizi, yeni sezonuyla 8 Eylül’de (Pazar) yeniden izleyici karşısına çıkacak. 11 Haziran’da 16. bölümüyle sezon arasına giren Demet Evgar ve Buğra Gülsoy’lu ‘Bahar’ın (Show TV) 2. sezonu 17 Eylül Salı günü açması planlanıyor. 30 Mayıs’ta 34. bölümüyle sezona ara veren Miray Daner ve Deniz Can Aktaş’lı ‘Hudutsuz Sevda’, 19 ya da 26 Eylül’de 2. sezona başlayacak.

2 Ağustos’taki ‘Yayın tarihleri belli olan diziler’ başlıklı yazımda, ‘Yabani’nin (NOW TV) 7 Eylül Cumartesi, ‘Deha’nın (Show TV) 9 Eylül Pazartesi ve ‘Kızıl Goncalar’ın (NOW TV) ise, 30 Eylül Pazartesi akşamı ekrana geleceğini yazmıştım.

Soner Arıca ‘Yanıyor’

Türk Pop Müziği’nin sevilen isimlerinden Soner Arıca, yeni şarkısı ‘Yanıyor’u Arıca Müzik Yapım etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Soner Arıca imzası taşıyan şarkı, tüm coşkusuyla yaz mevsiminin enerjisini yansıtıyor. ‘Yanıyor’, günün farklı saatlerinde ‘yolculuğunuza, tatilinize, eğlencenize eşlik etsin’ diye 3 farklı versiyonda sunuldu. Şarkının orijinal ve dance versiyonlarında Miraç Kutlu’nun, kendi isimlerini taşıyan versiyonda da Catwork’ün imzası var.

Oldukça enerjik, hoş bir yaz şarkısı olmuş. Ben beğendim. Dinleyeni bol olsun.

Başarısı Türkiye sınırlarını aştı

‘Veda Türküsü’, ‘Senden Güzeli mi Var’, ‘Sana El Pençe Durmam’ gibi şarkılarıyla son dönemin en çok dikkat çeken ve sevilen isimlerinden biri olan Emre Fel’in başarısı ülke sınırlarını aştı.

Sözü ve müziği Emre Fel’e ait ‘Sana El Pençe Durmam’ şarkısı, Türkiye listelerini de aşarak dünyada YouTube’da en çok izlenen videolar listesinde 67. sıraya kadar yükseldi. Yaklaşık 1 aydır listede yer alan şarkıcı, emin adımlarla yükselişini sürdürüyor.

Vokal tarzı, duruşu ve stili ile beğeni toplayan Emre Fel, ‘En Popüler 100 Müzik Videosu Türkiye Listesi’nde ise 1 numarada yer alıyor.