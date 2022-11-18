Müge Anlı'nın dudağına bakın ne oldu. Bugünkü yayına geç başlamıştı

ATV ekranlarında hafta içi her sabah saat 10:00'da canlı yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının bu sabah bant yayın ile başlaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Programı izleyenler neden canlı yayın yapılmadığını merak etti. Program ilerleyen dakikalarda canlı yayına geçerken açıklama Müge Anlı'dan geldi.

PROGRAMA NEDEN GEÇ ÇIKTIĞINI CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Müge Anlı programa neden geç çıktığını açıkladı. Dudağındaki yara izi dikkat çeken Anlı seyircilere açıklama yaptı. Müge Anlı, 20 yıllık yayın hayatına ikinci kez geç kalmasının sebebinin geçirdiği bir kaza olduğunu söyledi.

MÜGE ANLI'NIN DUDAĞINA NE OLDU?

Müge Anlı açıklama yaparken dudağındaki yara izi dikkat çekti. Anlı, dudağındaki yara izi nedeniyle geç kaldığını belirtti. Anlı'nın köpeği Lokum ile oynarken köpeğinin dişinin dudağına geldiğini ve bu nedenle dudağında yara oluştuğunu açıkladı. Ben yine yayına geldim. Makyaj ile kapatırım diye düşündüm. Ama kan durmayınca arkadaşımı aradım sonra fotoğraf attım. O da bir doktora attı fotoğrafı 'dikiş atmamız gerekiyor' dedi. O yüzden dikiş attırıp geldim. "Köpeği ısırdı" falan diye yazmayın. Çocuğun da suçu yok, suç benim.

